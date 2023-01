L’Egypte dévoile des tombes et des sarcophages lors de nouvelles fouilles

SAQQARA, Egypte (AP) – L’Egypte a dévoilé jeudi des dizaines de nouvelles découvertes archéologiques, dont deux tombes anciennes, dans une nécropole pharaonique juste à l’extérieur de la capitale Le Caire.

Les artefacts, mis au jour au cours d’une fouille d’un an, ont été découverts sous une ancienne enceinte de pierre près des pyramides de Saqqarah et remontent aux cinquième et sixième dynasties de l’Ancien Empire, s’étendant d’environ 2500 avant JC à 2100 avant JC, a déclaré l’équipe de fouilles.

L’une des tombes découvertes appartenait à un prêtre de la cinquième dynastie connu sous le nom de Khnumdjedef, tandis que l’autre tombeau appartenait à un fonctionnaire nommé Meri, un fonctionnaire du palais qui détenait le titre de “gardien des secrets”, a indiqué l’équipe. Parmi les autres découvertes majeures des fouilles, citons des statues, des amulettes et un sarcophage bien conservé.

L’archéologue égyptien le plus renommé et directeur des fouilles, Zahi Hawass, a personnellement dévoilé les nouvelles découvertes de l’enceinte en pierre, connue sous le nom de Gisr al-Mudir.

“J’ai mis ma tête à l’intérieur pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur du sarcophage : une belle momie d’un homme entièrement recouverte de couches d’or”, a déclaré Hawass.

Le site de Saqqarah fait partie d’une nécropole tentaculaire de l’ancienne capitale égyptienne de Memphis qui comprend les célèbres pyramides de Gizeh ainsi que des pyramides plus petites à Abu Sir, Dahshur et Abu Ruwaysh. Les ruines de Memphis ont été désignées site du patrimoine mondial de l’UNESCO dans les années 1970.

Le dévoilement de jeudi intervient au milieu d’une vague de nouvelles découvertes annoncées par les autorités égyptiennes au cours de la semaine dernière. Près de la ville méridionale de Louxor, les autorités ont déclaré avoir trouvé des dizaines de sites funéraires de l’ère du Nouvel Empire, datant de 1800 avant JC à 1600 avant JC. Les ruines d’une ancienne ville romaine ont été découvertes à proximité, a-t-il déclaré.

Dans une annonce distincte mardi, un groupe de scientifiques de l’Université du Caire a révélé des détails jusque-là inconnus sur un adolescent momifié datant d’environ 300 avant JC. En utilisant des tomodensitogrammes, l’équipe de scientifiques a pu jeter un nouvel éclairage sur le statut social élevé du garçon en affirmant les détails complexes des amulettes insérées dans son corps momifié et le type d’enterrement qu’il a reçu.

L’Égypte vante souvent publiquement ses anciennes découvertes pour attirer plus de touristes, une source importante de devises étrangères pour le pays d’Afrique du Nord à court d’argent. Le secteur a subi un long ralentissement après les troubles politiques et la violence qui ont suivi un soulèvement de 2011.

L’industrie touristique égyptienne a également été durement touchée par la pandémie de coronavirus et souffre actuellement des retombées de la guerre en Ukraine. La Russie et l’Ukraine constituaient autrefois une grande source de touristes visitant l’Égypte.

L’écrivain d’Associated Press Jack B. Jeffery a contribué à ce rapport du Caire.

Mohamed Wagdy, Associated Press