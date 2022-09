L’Egypte déplace sa capitale hors du Caire

En 2015, le gouvernement égyptien a annoncé qu’il construirait une nouvelle capitale, à environ 45 kilomètres du Caire, la capitale actuelle. C’était une annonce choquante puisque Le Caire, une ville de plus de 20 millions d’habitants, est la capitale de l’Égypte depuis des décennies.

Le gouvernement affirme que le Caire est devenu trop surpeuplé et que le déplacement de la capitale donnera plus d’espace aux habitants du Caire et aux employés du gouvernement. Mais cette excuse n’est pas nouvelle. Pendant des décennies, les dirigeants égyptiens ont construit de toutes nouvelles villes dans le désert. Aucun d’entre eux n’a résolu le problème de densité du Caire. Et selon l’évolution de la construction, ce nouveau capital ne sera pas non plus une solution.

Alors, pourquoi l’Egypte veut-elle une nouvelle capitale ? Eh bien, cela a beaucoup à voir avec la révolution politique de 2011.

