L’Egypte appelle au respect des promesses lors de la conférence sur le climat

“Nous visons à rétablir le” grand marché “au centre de l’Accord de Paris et de notre processus climatique multilatéral collectif”, a déclaré Shoukry dans une lettre de quatre pages aux dirigeants mondiaux et aux délégués participant à la COP27.

Shoukry a déclaré que le sommet survient au milieu de défis difficiles, notamment l’échec de la réunion du G-20 des pays industriels et des pays émergents plus tôt cette année à produire un accord sur l’environnement. Il a également souligné le manque d'”accords concrets” pour permettre un soutien financier pour faire face aux impacts du changement climatique lors des réunions d’automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

“La COP27 crée une opportunité unique pour le monde de se rassembler, de réparer le multilatéralisme, de rétablir la confiance et de s’unir aux plus hauts niveaux politiques pour lutter contre le changement climatique”, a-t-il déclaré.

La conférence, baptisée “Africa COP”, est centrée sur l’aide financière aux pays pauvres qui luttent pour faire face aux impacts du changement climatique. Il devrait attirer plus de 45 000 délégués, dont le président Joe Biden, et plus de 100 chefs d’État et de gouvernement.