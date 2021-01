LE CAIRE – Un tribunal égyptien a annulé les peines de deux jeunes femmes qui avaient été reconnues coupables et emprisonnées l’année dernière pour «violation des valeurs familiales» et «incitation à la débauche» après avoir acquis une renommée sur TikTok, selon les médias d’État.

L’affaire a attiré une large attention alors que les procureurs égyptiens ont mené une bataille juridique de grande envergure l’année dernière contre ce qu’ils considéraient comme une immoralité publique dans les médias sociaux.

Les deux femmes faisaient partie d’une poignée d’influenceurs sur les réseaux sociaux, dont une pop star et une danseuse du ventre, à faire l’objet d’un examen minutieux pour leurs publications ces dernières années. Alors que leurs suivis sur les réseaux sociaux et, dans certains cas, les revenus gagnés grâce aux vidéos ont augmenté, les jeunes femmes influenceuses ont été confrontées à une réaction conservatrice dans un pays où les avocats et les procureurs militants se chargent d’appliquer des normes sociales strictes pour les femmes.

Les femmes, Haneen Hossam et Mawada el-Adham, avaient 20 et 22 ans lorsqu’elles ont été reconnues coupables et condamnées en juillet à deux ans de prison. Ils sont devenus des stars sur TikTok, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux avec des vidéos ludiques qu’ils ont postées d’eux-mêmes en train de danser, de synchroniser les lèvres et de chanter.