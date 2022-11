L’Egypte annonce la liberté et une grâce massive pour 30 militants emprisonnés

Il n’y a pas eu de mot immédiat sur l’identité des militants et il n’a pas été possible de confirmer dans l’immédiat combien d’entre eux ont déjà été libérés.

El-Awady a ensuite publié des photographies, les décrivant comme montrant plusieurs des détenus libérés serrant dans leurs bras des membres de leur famille et des amis.

Depuis 2013, le gouvernement du président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a réprimé les dissidents et les critiques, emprisonnant des milliers de personnes, interdisant pratiquement les manifestations et surveillant les médias sociaux. Human Rights Watch a estimé en 2019 que pas moins de 60 000 prisonniers politiques sont incarcérés dans les prisons égyptiennes, dont beaucoup sans procès.

À l’ouverture du sommet connu sous le nom de COP27, Abdel-Fattah a intensifié sa grève de la faim partielle de plusieurs mois pour arrêter complètement tout apport calorique et a également arrêté de boire de l’eau dans le but d’attirer l’attention sur son cas et sur d’autres comme lui.