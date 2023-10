L’Égypte a discuté de projets avec les États-Unis et d’autres pour fournir une aide humanitaire à travers sa frontière avec la bande de Gaza, mais rejette toute initiative visant à établir des couloirs sûrs pour les réfugiés fuyant l’enclave, selon des sources de sécurité égyptiennes.

Gaza, une bande côtière coincée entre Israël au nord et à l’est et l’Égypte au sud-ouest, abrite environ 2,3 millions de personnes qui vivent sous blocus depuis que le groupe armé palestinien Hamas en a pris le contrôle en 2007.

L’Égypte a longtemps restreint le flux des Palestiniens de Gaza sur son territoire, même lors des conflits les plus violents.

Le Caire, médiateur fréquent entre Israël et les Palestiniens, insiste toujours pour que les deux parties résolvent les conflits à l’intérieur de leurs frontières, affirmant que c’est la seule façon pour les Palestiniens de garantir leur droit à un État.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis avaient mené des consultations avec Israël et l’Égypte sur l’idée d’un passage sûr pour les civils de Gaza, qui a été touchée par une attaque israélienne massive en réponse à une incursion meurtrière des combattants du Hamas en Israël.

Ces consultations se poursuivent, a déclaré mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

L’une des sources de sécurité égyptiennes, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à l’agence de presse Reuters que l’Égypte avait rejeté l’idée de couloirs sûrs pour les civils afin de protéger « le droit des Palestiniens à conserver leur cause et leur terre ».

Droit de retour

Plusieurs États arabes abritent encore des camps pour les réfugiés palestiniens, descendants de ceux qui ont fui ou quitté leurs foyers pendant la guerre qui a entouré la création d’Israël en 1948.

Les Palestiniens et d’autres États arabes ont déclaré qu’un accord de paix final devait inclure le droit de ces réfugiés au retour, une démarche qu’Israël a toujours rejetée.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi que les fournitures vitales, notamment le carburant, la nourriture et l’eau, devaient être autorisées à entrer à Gaza.

« Nous avons besoin d’un accès humanitaire rapide et sans entrave dès maintenant », a-t-il déclaré aux journalistes, remerciant l’Égypte « pour son engagement constructif visant à faciliter l’accès humanitaire via le terminal de Rafah et à rendre l’aéroport d’El Arish disponible pour une aide critique ».

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré plus tard : « Les civils doivent être protégés. Nous ne voulons pas assister à un exode massif des Gazaouis.»





L’Egypte a intensifié ses efforts pour contenir la situation à Gaza, a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani lors d’une réunion au Caire, selon un communiqué du bureau d’el-Sisi.

Selon des sources sécuritaires égyptiennes, les discussions entre l’Égypte et les États-Unis, le Qatar et la Turquie ont discuté de l’idée d’acheminer l’aide humanitaire via le point de passage de Rafah, entre Gaza et la péninsule égyptienne du Sinaï, dans le cadre d’un cessez-le-feu géographiquement limité.

Le président turc a déclaré que les travaux avaient commencé pour acheminer l’aide, sans donner plus de détails.

Le terminal de Rafah, qui constitue le principal point de sortie de Gaza non contrôlé par Israël, est fermé depuis mardi après des bombardements israéliens du côté palestinien, selon des responsables à Gaza et des sources égyptiennes.

L’Égypte a fait des déclarations répétées cette semaine mettant en garde contre la possibilité que l’attaque israélienne sur Gaza puisse conduire au déplacement des habitants de l’enclave vers le territoire égyptien.

L’ambassadrice d’Israël en Égypte, Amira Oron, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu’Israël n’avait « aucune intention concernant le Sinaï et n’a pas demandé aux Palestiniens de s’y installer… Le Sinaï est un territoire égyptien ».

Interrogé sur la perspective d’un déplacement à la suite d’une rencontre avec Tajani, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré : « L’Égypte était désireuse d’ouvrir le terminal de Rafah pour fournir de l’aide humanitaire, de la nourriture et des médicaments, mais l’instabilité et l’expansion du conflit entraînent davantage de difficultés et davantage de réfugiés vers des zones sûres, y compris l’Europe.