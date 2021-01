Furieux, il sortit son téléphone et commença à filmer. Il semble que l’hôpital soit à court d’oxygène. Les moniteurs émettaient des bips. Une infirmière était visiblement en détresse et recroquevillée dans un coin alors que ses collègues tentaient de réanimer un homme à l’aide d’un ventilateur manuel.

Ahmed Nafei, qui se tenait à l’extérieur, a frôlé un garde de sécurité, s’est précipité et a vu que sa tante de 62 ans était morte.

M. Nafei Vidéo de 47 secondes Ce mois-ci, le chaos à l’hôpital central d’El Husseineya, à environ deux heures et demie au nord-est du Caire, est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Alors que l’indignation grandissait, le gouvernement a nié que l’hôpital soit à court d’oxygène.

Un communiqué officiel publié le lendemain a conclu que les quatre morts avaient souffert de «complications» et a nié que les décès avaient «un quelconque lien» avec une pénurie d’oxygène. Les agents de sécurité ont interrogé M. Nafei et les fonctionnaires l’ont blâmé pour avoir enfreint les règles interdisant les visites et le tournage à l’intérieur des hôpitaux.

Une enquête du New York Times a cependant révélé le contraire.

Des témoins, y compris du personnel médical et des proches de patients, ont déclaré lors d’entretiens que l’oxygène était tombé à des niveaux extrêmement bas. Au moins trois patients, ont-ils dit, et peut-être un quatrième, sont morts de privation d’oxygène. Une analyse approfondie de la vidéo par des médecins en Égypte et aux États-Unis a confirmé que la scène chaotique à l’USI indiquait une interruption de l’approvisionnement en oxygène.

La pénurie mortelle d’oxygène était le résultat final d’une cascade de problèmes à l’hôpital, a révélé notre enquête. Au moment où les patients étouffaient à l’USI, une délivrance de secours d’oxygène qui avait été ordonnée avait déjà des heures de retard et un système d’oxygène de secours était tombé en panne.

«Nous n’allons pas nous enterrer la tête dans le sable et prétendre que tout va bien», a déclaré un médecin de l’hôpital, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il craignait d’être arrêté. « Le monde entier peut admettre qu’il y a un problème, mais pas nous. »