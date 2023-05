L’Égypte a ignoré les demandes américaines de bloquer les vols russes – médias

Washington a essayé de clôturer les avions militaires russes, mais le gouvernement d’Al Sisi ne joue pas au ballon, a rapporté le Wall Street Journal

L’Egypte a ignoré les demandes américaines de fermeture de son espace aérien aux vols militaires russes, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. Cet espace aérien est un corridor vital entre la Russie et ses bases militaires en Syrie.

Plusieurs responsables américains ont demandé au Caire en février et mars de déclarer son ciel interdit aux avions militaires russes, a rapporté le journal, citant des responsables américains et égyptiens. L’Égypte n’a pas répondu à ces demandes et les vols entre la Syrie et la Russie se seraient poursuivis sans entrave.

Interrogé par le Wall Street Journal, un responsable du département d’État américain a refusé de « commenter les conversations diplomatiques privées. »

Située sur la côte méditerranéenne de la Syrie, la base aérienne de Khmeimim est l’une des installations militaires russes les plus importantes en Syrie. L’Irak, la Jordanie et la Turquie bloquant la plupart des vols militaires russes depuis l’année dernière à la demande des États-Unis, les avions russes doivent maintenant voler vers le sud au-dessus de l’Azerbaïdjan et de l’Iran, à l’ouest au-dessus de l’Arabie saoudite et enfin revenir au nord au-dessus de l’Égypte avant d’atterrir à Khmeimim.

Sans autorisation de survoler l’Égypte, la Russie serait obligée de chercher une nouvelle route beaucoup plus longue au-dessus de l’Afrique pour atteindre ses forces en Syrie par voie aérienne. Pendant ce temps, la fermeture par la Turquie des détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires militaires l’année dernière a compliqué le mouvement des armes et du matériel par voie maritime.

Les responsables américains pensent que Moscou déplace des armes de la Syrie vers le champ de bataille en Ukraine, bien que cela n’ait pas été confirmé ou démenti par la partie russe.

Si l’on fait abstraction de l’Ukraine, l’Égypte est le deuxième bénéficiaire de l’aide militaire américaine au monde, recevant environ 1,3 milliard de dollars par an de Washington. Bien que seul Israël reçoive un soutien militaire plus direct des États-Unis, le président égyptien Abdel Fattah Al Sisi n’a pas complètement aligné sa politique étrangère sur celle de Washington.

Al Sisi a déployé des troupes en Libye et ordonné des frappes aériennes contre le gouvernement d’accord national reconnu par les États-Unis, tout en finançant l’armée nationale libyenne adverse, qui a été aidée sur le champ de bataille par des sous-traitants militaires russes.

Le président égyptien entretient des relations cordiales avec le président russe Vladimir Poutine et le pays a adopté une position neutre sur le conflit en Ukraine. Selon des documents du Pentagone récemment divulgués, cependant, Al Sisi a récemment abandonné un plan de fourniture d’armes à la Russie et a plutôt accepté de fournir aux États-Unis des munitions d’artillerie pour les forces de Kiev. La décision a été prise à la suite de ce que le Washington Post a appelé « une offensive diplomatique de Washington. »