L’Égypte a détruit au bulldozer le centre d’art emblématique du Caire avec des « millions » d’art à l’intérieur – ARTnews.com

Darb 1718, un centre d’art contemporain emblématique du Caire, a été démoli le 6 janvier, a indiqué l’organisation dans un communiqué. une publication sur Instagram à l’époque.

“Nous sommes profondément attristés et indignés d’annoncer la démolition du bâtiment principal du Darb 1718, un monument historique du Caire qui a servi de refuge aux artistes et artisans de toutes sortes, sans aucun préavis ni compensation”, peut-on lire dans le message. « La démolition du Darb 1718 est un rappel brutal des menaces persistantes qui pèsent sur le patrimoine et le tissu historique du Caire, ainsi que du déplacement de ses communautés sans égard. »

Selon les autorités, le bâtiment a été démoli pour élargir une autoroute. Le Caire fait l’objet d’un réaménagement massif, comme l’a déclaré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi tente à la fois de moderniser la ville surpeuplée et construire son nouveau capital de 59 milliards de dollars aux portes du désert. Le gouvernement a déjà construit plus de 4 000 milles de nouvelles routes et 900 tunnels et ponts dans le cadre de ce projet. Mais tout ce développement a entraîné la destruction de quartiers entiers, de monuments et de tout le reste.

En août dernier, le gouvernement a commencé à démolir des bâtiments dans l’ancien quartier de Fustat, où vivent bon nombre des derniers artisans traditionnels de la ville. À l’époque, Moataz Nasreldin, le fondateur de Darb 1718, avait déclaré au New York Times que des responsables gouvernementaux lui avaient dit que le centre d’art allait être détruit pour faire place à une autoroute surélevée. Puis, en septembre, les autorités ont ordonné à tout le personnel de quitter le bâtiment et de fermer l’espace.

Ouvert il y a 16 ans, le centre a été l’un des premiers espaces culturels de la ville à accueillir des expositions, des concerts, des événements et des ateliers. L’espace doit son nom aux « émeutes du pain » de 1977 dans le pays, qui ont eu lieu les 17 et 18 janvier de la même année.

La semaine dernière, Nasreldin est apparue dans le talk-show de l’animateur de télévision égyptien Lamis Elhadidy, lui disant que « les œuvres de 150 artistes étrangers qui valent des millions » ont été détruites et que des bulldozers ont détruit la salle d’exposition et deux ateliers du centre.

Elhadidy, qui défend habituellement le gouvernement égyptien, a émis une rare critique à l’égard du régime de Sissi. « Nous détestons notre histoire et notre vieux Caire », a déclaré Hadidi. selon AFP. “Nous voulons une ville qui ne sera composée que de routes, d’asphalte et de ponts.”