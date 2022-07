Légumes marinés estivaux – The New York Times

La nouvelle recette d’aubergines carbonisées de Hetty McKinnon est un si bon modèle pour la cuisine estivale : faites griller un légume de saison, puis, pendant qu’il est encore chaud, laissez-le s’imprégner de quelque chose de délicieux. Répéter.

Ici, l’aubergine est tranchée et dorée dans une poêle à griller jusqu’à ce qu’elle soit agréable et douce, puis recouverte d’une vinaigrette à base d’herbes, d’ail, de flocons de piment et de l’huile d’olive infusée laissée après avoir fait frire des câpres au sel. Quand il est temps de manger, vous le garnissez de burrata douce et liquide et de ces câpres frites croustillantes.

Pour plus de légumes marinés, jetez un œil à cette recette d’Ali Slagle, qui sera particulièrement délicieuse si vous cuisinez au charbon de bois et utilisez un mélange de légumes d’été que vous avez sous la main. Le gombo et l’aubergine fonctionnent particulièrement bien sur le gril, mais les courgettes, les haricots verts, le fenouil et les asperges sont également excellents, tout comme les laitues plus rustiques comme le radicchio.