L’égratignure à la jambe d’une femme lors d’un voyage de pêche a conduit à 55 interventions chirurgicales – elle veut maintenant être amputée

Une mère britannique de deux enfants a perdu la moitié de sa cuisse – et a subi 55 interventions chirurgicales – après une petite égratignure d’une ligne de pêche a été infecté.

Aujourd’hui, elle supplie les médecins de lui retirer complètement la jambe droite.

«J’en ai marre de passer ma vie dans [the] hôpital », Michelle Milton, 40 ans, a déploré SWNS.

Son calvaire a commencé lors d’un voyage de pêche en 2019 avec son frère Martyn. Une partie de la ligne en nylon dans sa poche avant lui a transpercé la cuisse droite après qu’elle ait glissé sur des rochers le premier jour de l’excursion.

La jambe de Milton a enflé et elle a développé de la fièvre, elle s’est donc rendue à l’hôpital universitaire de Basildon dans l’Essex quatre jours plus tard.

Les médecins se sont battus pour arrêter l’infection, mais celle-ci est devenue résistante aux antibiotiques, ils ont donc été forcés de lui inciser la cuisse.

Après 55 procédures, dont des greffes de peau, l’irrigation des plaies et le retrait des tissus, Milton a un trou béant à l’intérieur de la jambe et dit qu’elle est très résistante aux antibiotiques.

“Je n’aurais jamais pensé qu’une ligne de pêche puisse causer autant de dégâts”, a déclaré Milton, qui vit dans l’Essex. « Chaque jour est rempli d’agonie, et je les ai suppliés de prendre [my leg] désactivé. Ils continuent simplement à le couper.

Elle dit que les médecins lui a donné des antibiotiques lors de sa première visite aux urgences, en août 2019.

Lorsque la plaie a commencé à laisser couler du pus, les médecins ont décidé de lui faire une radiographie de la jambe.

Elle dit qu’elle a de nouveau été renvoyée chez elle avec des antibiotiques.

«Ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait», a déclaré Milton à propos de son équipe soignante. « La douleur s’est intensifiée et l’infection a continué à se propager à ma jambe. Ils ont juste [kept] me décharger et me prescrire des antibiotiques.

Ensuite, les médecins ont procédé à un lavage, une procédure pour nettoyer la plaie ouverte, en décembre 2019.

Milton a déclaré que cette décision avait laissé sa blessure grande ouverte.

Au cours des quatre années suivantes, elle a subi quatre greffes de peau, 30 lavages et 21 débridements pour retirer les tissus endommagés.

«Je peux à peine marcher ou m’asseoir», gémit-elle. “Il ne restera plus rien de moi.”

En octobre, les chirurgiens de Basildon ont procédé à un lavage et ont équipé la plaie d’une pompe pour aspirer le pus.

Les médecins disent que l’infection se propage le long de la jambe droite de Milton – cela l’a empêchée d’entrer et de sortir de l’hôpital.

«Je ne sais pas combien je peux en supporter davantage», a déclaré Milton, mère d’une fille de 17 ans et d’un fils de 20 ans. «Je n’ai pas été [a mom] dans des années. Ma mère fait tout pour mes enfants.

Milton est à l’hôpital et attend de savoir si elle a un caillot de sang dans sa jambe droite.

Au-delà de sa frustration, elle propose de se faire amputer la jambe pour pouvoir continuer sa vie.

« Rien ne semble fonctionner, aucun traitement n’aide du tout », a-t-elle déclaré. “Je n’arrive pas à croire qu’une simple égratignure m’ait laissé comme ça.”