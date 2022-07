Lego va cesser ses activités dans les 81 magasins russes “indéfiniment”

Le fabricant de jouets Lego a déclaré mardi qu’il mettrait fin à toutes ses opérations en Russie en raison de “perturbations dans l’environnement d’exploitation”.

La société, qui comptait 81 magasins en activité dans le pays, mettra fin à la plupart de son équipe basée à Moscou.

Lego avait précédemment interrompu les livraisons dans le pays en mars, suite à l’invasion de l’Ukraine.

Un porte-parole de Lego a déclaré que la société avait décidé de “cesser indéfiniment ses opérations commerciales en Russie, compte tenu de la perturbation importante et continue de l’environnement d’exploitation”.

Cela comprenait la résiliation de l’emploi de la plupart des équipes basées à Moscou et un partenariat avec Inventive Retail Group qui “exploitait 81 magasins pour le compte de la marque”, a-t-elle ajouté.

“Nous confirmons la résiliation du contrat avec Lego”, a déclaré mardi à l’AFP un porte-parole d’Inventive Retail Group.

Dit-elle:

Notre société continuera à travailler en tant qu’expert dans la catégorie des jouets de construction et éducatifs.

Début mai, la Russie a placé les produits Lego sur une liste de marchandises pouvant être importées sans l’accord du titulaire de la propriété intellectuelle afin de contourner les restrictions.

Parmi la liste publiée par le ministère de l’Industrie et du Commerce figuraient les smartphones Apple et Samsung, les grandes marques automobiles, les consoles de jeux et les pièces détachées utilisées dans diverses industries.