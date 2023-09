Lego revient sur son projet d’utiliser du plastique recyclé pour ses briques

Après avoir annoncé précédemment que ce serait passer aux bouteilles en plastique recyclées pour fabriquer des briques, Lego revient désormais sur cette promesse. Le fabricant de jouets a renoncé à utiliser des bouteilles recyclées, affirmant que le plastique n’était pas assez durable.

Comme CBS News rapports, Lego a déclaré avoir « décidé de ne pas progresser » avec les briques après avoir « constaté que le matériau ne réduisait pas les émissions de carbone », citant une déclaration de l’entreprise. Lego a initialement dévoilé en 2021 son première brique fabriquée à partir de bouteilles en plastique constituées de polyéthylène téréphtalate, ou PET. Même si le recyclage des bouteilles en briques Lego aurait pu être un échec, l’entreprise serait toujours intéressée par la transition vers d’autres solutions durables. L’entreprise a déclaré à CBS News qu’elle cherchait à fabriquer ses briques à partir de matériaux durables d’ici 2032, quoi que cela signifie.

« Nous pensons qu’à long terme, cela encouragera une production accrue de matières premières plus durables, telles que les huiles recyclées, et contribuera à soutenir notre transition vers des matériaux durables », a déclaré Lego, cité par le média. La société a également ajouté qu’elle « testait et développait actuellement des briques Lego fabriquées à partir d’une gamme de matériaux alternatifs durables, y compris d’autres plastiques recyclés et des plastiques fabriqués à partir de sources alternatives telles que l’e-méthanol ».

Lego n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

Les briques recyclées ont été fabriquées avec du plastique provenant de fournisseurs américains approuvés par la Food and Drug Administration ainsi que par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Grâce au processus de fabrication de Lego, un seul litre la bouteille pourrait en produire dix Briques Lego 2×4. L’entreprise a testé environ 250 variantes de matériaux PET avant de se prononcer sur la formulation finale de la brique.

L’incursion de Lego dans le domaine des briques durables n’a cependant pas commencé en 2021. En 2018, l’entreprise de jouets a annoncé qu’elle avait a démarré une ligne de production utilisant de la canne à sucre. Alors que La canne à sucre est une option plus durable que le plastique, qui est créé comme sous-produit de l’aspiration du pétrole du sol, le nouveau bioplastique était plus doux et plus flexible que son homologue. En conséquence, Lego n’utilise que plastique de canne à sucre dans sa gamme de briques en forme de plante.