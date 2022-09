Lego révèle un ensemble massif de crêtes de rasoir Mandalorian de 6 187 pièces pour 600 $

Fans de Lego avec un amour pour Star Wars et beaucoup d’argent et de temps d’assemblage, vous avez de la chance. Lundi, Lego a annoncé la sortie prochaine d’un ensemble de construction de 6 187 pièces, 600 $ (519,99 £, 931 AU $) de le Razor Crest, le vaisseau du Mandalorien de la série à succès Disney Plus. Ses quatre minifigs incluent Grogu (alias Baby Yoda), Mando, Kuiil et Mythrol, ainsi qu’un Blurrg à construire.

Six cents dollars, c’est beaucoup sur n’importe quelle planète, mais d’accord, il y en a beaucoup ici. Le modèle mesure 72 cm de long, 50 cm de large et 24 cm de haut. Il comprend des moteurs et un cockpit amovibles, une capsule de sauvetage et une mini chambre de congélation de carbone de la taille d’une figurine. Il y a un stand et une plaque d’information à afficher avec lui une fois qu’il est construit. Il semble même avoir ce fameux pommeau de levier de vitesses qui a tant fasciné Baby Yoda.

Si vous êtes convaincu d’ajouter le vaisseau à votre monde natal, il est disponible pour les membres VIP LEGO à partir du 3 octobre et pour tous les autres à partir du 7 octobre sur www.lego.com/Razor-Crest et les magasins LEGO.

(Spoilers à venir.) La troisième saison de The Mandalorian, diffusée sur Disney Plus, revient en février 2023. Mais le Razor Crest lui-même était détruit par un croiseur impérial dans le sixième épisode de la saison deuxdonc le modèle LEGO pourrait être le seul moyen de le maintenir en vie en dehors des rediffusions.