Lego révèle les ensembles Animal Crossing pour la sortie 2024

La dernière collaboration de Lego avec Nintendo ne fait pas partie de son Ligne Mario améliorée numériquement ou son kits d’affichage coûteux de la série collector. Il s’agit d’une ligne Lego pure et simple, honnête envers Dieu, et elle nous emmène loin du Royaume Champignon et vers les îles lointaines de Traversée d’animaux sans avoir à payer un lourd tribut à votre portefeuille.

Officiellement révélés aujourd’hui par Lego après un teasing la semaine dernière, cinq nouveaux sets basés sur la dernière entrée à succès du Traversée d’animaux série, Nouveaux horizonssortira le 1er mars 2024. Envoyer les joueurs dans une escapade insulaire plutôt que de fonder une maison dans une ville tranquille, Nouveaux horizons est devenu un succès grâce à un malheureusement, une sortie parfaitement chronométrée pendant les premières semaines des fermetures liées à la pandémie de 2020, et la nature décontractée et axée sur l’artisanat de la série est une prochaine étape parfaite pour la relation naissante entre Nintendo et Lego (désolé pour tous les La légende de Zelda les fans espèrent et rêvent toujours que l’un de ces pitchs d’idées réussisse à un moment donné).

Aucun des cinq ensembles n’inclut de remplaçants pour les avatars des personnages des joueurs de Traversée d’animauxse concentrant plutôt sur les incontournables de la série Tom Nook, tristement célèbre propriétaire, et Isabelle, administratrice réputée et Smash Bros. étoile, ainsi que villageois bien-aimés depuis Nouveaux horizons, dont Rosie, Fauna, Marshal, Julian et Bunnie. Mais ce qui est le plus intéressant, c’est que la grande majorité des Traversée d’animaux les ensembles coûteront moins de 50 $, avec un seul ensemble plus cher que celui de 75 $. Compte tenu du coût élevé des Lego sous licence ces dernières années, amplifié par l’accent mis par la société sur d’immenses ensembles destinés aux adultes, ce qui représente l’essentiel du marché. Traversée d’animaux une ligne un peu plus conviviale pour les fans, jeunes et moins jeunes, est une décision bienvenue, même si ce n’est pas une décision que Tom Nook approuverait probablement.

