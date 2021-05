Lego lance un ensemble de jouets LGBTQ de couleur arc-en-ciel pour célébrer la diversité avant le mois de la fierté

Avant le mois de la fierté, la société de production de jouets danoise Lego a lancé son tout premier ensemble sur le thème LGBTQ, intitulé «Tout le monde est génial». Dans un communiqué de presse jeudi, Lego a déclaré que le prochain ensemble est conçu pour célébrer la diversité de ses fans. Inspiré du drapeau arc-en-ciel emblématique utilisé comme symbole d’amour et d’acceptation par la communauté LGBTQIA +, l’ensemble à construire comprend 11 mini-figurines monochromes, chacune avec sa propre coiffure et sa couleur arc-en-ciel.

Le modèle de 346 pièces mesure 10,24 cm de haut et 12,80 cm de profondeur. La vente de ce produit débutera à partir du 1er juin, pour marquer le début du mois de la fierté. Le produit sera disponible dans les magasins LEGO.com et LEGO, avec un prix de détail recommandé de 34,99 EUR / USD.

Le décorateur Matthew Ashton, vice-président, Design a déclaré dans un déclaration qu’il voulait créer un modèle qui symbolise l’inclusivité et célèbre tout le monde, peu importe comment ils s’identifient ou qui ils aiment. Matthew a en outre mentionné que tout le monde est unique et qu’avec un peu plus d’amour, d’acceptation et de compréhension dans le monde, les gens peuvent se sentir plus libres d’être eux-mêmes. À travers ce modèle, Lego veut transmettre qu’ils se soucient et qu’ils «croient vraiment que« tout le monde est génial »!»

Cependant, le produit a reçu des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Comme certains utilisateurs disent que les entreprises utilisent le mois de la fierté pour simplement gagner des bénéfices en agitant le drapeau de la fierté, tandis que d’autres se demandent pourquoi les enfants sont « entraînés » dans le débat sur l’identité de genre.

Cette décision a été applaudie par beaucoup, en particulier la communauté LGBTQIA. Un des utilisateurs a remercié le fabricant de jouets pour avoir enfin proposé un ensemble de jouets plus inclusif car la représentation compte ».

Merci Lego pour la conception d’un ensemble inclusif. La représentation compte. J’ai deux adolescents LGBTQ. Nous allons acheter quelques ensembles. – Stephanie Haynes (@ sassafrass582) 20 mai 2021

J’ai hâte de l’obtenir et de dire à mes enfants exactement pourquoi il a été fabriqué et ce que cela représente 🌈❤️— Cendrillon 👸🏼 (@JustCinders) 20 mai 2021

Cependant, tous n’ont pas approuvé le nouvel ensemble. Beaucoup étaient irrités par le fait que l’ensemble de jouets était destiné aux 18 ans et plus, avec des critiques.

Pour certains, le prochain produit de Lego n’est qu’une autre entreprise qui surfe sur la vague du «capitalisme arc-en-ciel». Comme un utilisateur a écrit comment Lego «gifle maintenant les LGBTQ» sur leurs produits pour faire des profits. https://twitter.com/Simp_Godx/status/1395619173070422016?s=20

Une partie des bénéfices sera-t-elle reversée à des organisations LGBT +? J’adorerais avoir un ensemble mais je ne veux pas gaspiller mon argent dans le capitalisme arc-en-ciel – Bombuzz 🖤🤍💜 (@Bombuzz_games) 21 mai 2021

Et puis il y en avait quelques-uns qui étaient simplement ravis d’acheter le nouveau produit.

Vous ne pouvez pas attendre pour acheter en ligne, mais veuillez le limiter à peut-être 2 par personne? Marre des gens qui achètent de vastes volumes et gonflent excessivement les prix de revente. 😍🌈— Charlotte 💙 (@gruffalosyrett) 21 mai 2021

Beaucoup se demandaient si le produit de la vente allait profiter à un organisme de bienfaisance ou remplir les coffres de la chaîne de jouets de plusieurs millions de dollars. Répondant aux préoccupations, Lego a déclaré que le produit de la vente de l’ensemble ‘Tout le monde est génial’ ira à » soutenir un certain nombre d’organisations sur une base continue, y compris l’organisation caritative britannique Diversity Role Models qui aide les enfants à apprendre l’empathie pour assurer notre les futurs constructeurs acceptent tout le monde « .

