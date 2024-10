Lego Horizon Adventures refond le personnage de Lance Reddick, Sylens, après la mort de l’acteur en mars 2023.

Sylens est le deutéragoniste d’Horizon Zero Dawn et un personnage de retour dans sa suite, Horizon Forbidden West. Il s’allie au protagoniste Aloy pour découvrir la vérité derrière les machines et le sort des Anciens.

Lucas Bolt, artiste mondial senior de Guerrilla Games, a déclaré à IGN que, même si Sylens apparaîtra dans Lego Horizon Adventures, il sera joué par quelqu’un de nouveau.

« Lance Reddick est décédé tragiquement en 2023, et il manque profondément à Guerrilla et à notre communauté », a déclaré Bolt à IGN dans le cadre de notre aperçu final de Lego Horizon Adventures.

« Il a merveilleusement incarné le personnage essentiel de Sylens dans Horizon Zero Dawn et Forbidden West. Le personnage de Sylens apparaît dans LEGO Horizon Adventures, et nous présenterons le nouvel acteur à une date ultérieure. Entendre les voix d’autres acteurs originaux, dont Ashly Burch comme Aloy, JB Blanc comme Rost, John Macmillan comme Varl et John Hopkins comme Erend ont vraiment ramené le ton de camaraderie trouvé dans le jeu original.

Lance Reddick. Crédit image : Rich Polk/Getty Images pour IMDb.

La refonte de Sylens peut sembler une nécessité étant donné la mort de Reddick, mais les développeurs auraient pu emprunter des voies différentes. Les jeux Lego ont déjà extrait les dialogues directement du matériel source, par exemple, et l’intelligence artificielle a été utilisée pour remplacer un doubleur dans Cyberpunk 2077 après sa mort.

La refonte suggère peut-être que ce nouvel acteur, comme Sylens, apparaîtra dans les futurs jeux Horizon, bien que rien n’ait encore été confirmé à ce sujet. Guerrilla travaille sur un jeu multijoueur Horizon Online avec service en direct, avec Horizon 3 potentiellement loin. Horizon Zero Dawn Remastered sera lancé fin octobre.

Reddick, qui était également connu pour ses rôles dans John Wick, Destiny et The Wire, est décédé subitement de causes naturelles le 17 mars. Les industries du divertissement et du jeu vidéo ont rendu hommage à l’acteur après sa mort, avec de nombreux grands noms se manifestant. pour partager leur amour.

Guerrilla Games incluait également un hommage à Reddick dans Horizon Forbidden West, avec un mémorial en jeu construit pour lui dans une zone disponible via l’extension Burning Shores.

