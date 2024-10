Lego Horizon Adventures : l’aperçu final

Batman, Indiana Jones, Marvel. J’ai presque perdu le compte du nombre de marques qui ont subi le traitement Lego depuis ma première incursion dans les différents jeux Lego depuis Lego Star Wars en 2005. Et après une session de démonstration de deux heures avec Lego Horizon Adventures, basée bien sûr sur les deux jeux de Sony -jeu de franchise d’action-aventure de chasse aux robots-dinosaures en monde ouvert, je suis heureux d’annoncer qu’il est assez familier pour les fans de longue date des jeux Lego, mais pourrait être juste assez différent pour raviver l’intérêt des fans qui ont commencé à le faire. ignorez les autres récents.

Maintenant, je ne peux pas encore dire précisément ce que c’est, mais de la meilleure façon possible, quelque chose de différent en jouant à Lego Horizon Adventures par opposition aux innombrables autres jeux Lego auxquels j’ai joué. Cela ne ressemblait pas à un jeu Lego ; c’était comme un jeu qui venait d’être décrit à travers une lentille Lego. Ma seule intuition quant à la raison pour laquelle cela semble si différent est que Guerrilla Games et Studio Gobo s’occupent du développement au lieu qu’il s’agisse d’un jeu Lego traditionnel de Travelers Tales. Reste à savoir si cela sera positif ou négatif à long terme, mais à tout le moins, cela m’a accroché dès le départ.

LEGO Horizon Adventures Premières captures d’écran officielles

Après avoir joué seulement une ou deux rencontres dans notre démo, mon partenaire coopératif et moi sommes parvenus à un consensus sur la raison pour laquelle nous n’avons pas encore obtenu de jeu coopératif Horizon. Faire équipe contre des machines de gauche et de droite pour détruire plusieurs pièces à la fois était gratifiant ; les moments humoristiques ou héroïques que nous avons créés en attirant les ennemis vers le bord, puis en les faisant simplement tomber d’une falaise tout en se ressuscitant et en laissant instinctivement tomber l’homme du chariot à hot-dogs pour un chaos maximum semblaient intrinsèquement bons. J’imagine que la principale raison pour laquelle nous n’avons pas encore opté pour la coopération est qu’il serait plus difficile d’atteindre les hauts et les bas émotionnels de l’histoire.

Alors, comment Horizon se traduit-il sous forme Lego ? Très bien, en fait, et une grande partie de ce que j’ai pu expérimenter au début de ma démo a été abordée dans notre précédent aperçu, je vais donc me concentrer principalement sur les améliorations et les mécanismes de l’arbre de compétences ainsi que sur une plongée plus profonde dans le combat. Lego Horizon Adventures ressemble à un autre jeu Horizon, à la seule différence que tout est fait de Legos. Aloy est pleine d’esprit et mortelle avec son arc, tout comme les ennemis qu’elle rencontre – en particulier en mode de difficulté maximale, que j’ai testé lors de notre session de démonstration de deux heures.

Ensemble LEGO Horizon – Le Tallneck

C’est peut-être nouveau, mais je n’ai jamais eu peur de mourir dans un jeu Lego auparavant, mais avec Lego Horizon Adventures, je me suis senti obligé de m’asseoir un peu sur ma chaise pour être sûr d’éviter les flèches rapides des cultistes et en m’assurant de détruire les projectiles à tête chercheuse des observateurs qui avaient l’impression qu’ils me poursuivraient pour toujours. Ce n’était pas difficile dans le sens du « Oh mec, voilà ma cinquième ou sixième tentative sur ce boss dans Elden Ring », mais pour une fois, je pouvais sentir un jeu Lego commencer à repousser d’une manière qu’ils ne font pas normalement. faire, et c’était génial. Pour mettre cela en perspective, en difficulté maximale, un coup d’un ennemi traditionnellement plus faible comme un Grazer (les ennemis ressemblant à des cerfs dans Horizon) utilisant son attaque de coup sauté retirerait très tôt deux cœurs et quart de nos trois cœurs, et les hordes de sectateurs qui nous attaquaient en traiteraient aux trois quarts avec leurs attaques à la lance. Cela est devenu plus indulgent à mesure que nous montions de niveau et avons vu notre santé maximale augmenter à cinq cœurs, ce qui n’a pris peut-être qu’une heure environ, mais je me demande : si ces ennemis de base infligent autant de dégâts, quelle sera la force de Thunderjaw. avec son tail swiper ou ses attaques laser ? Et comme la santé ne se rétablit pas automatiquement, nous nous sommes rapidement habitués à rationner les objets de guérison limités disponibles dans chaque arène dans laquelle nous combattions.

Si les ennemis de base infligent autant de dégâts, avec quelle force Thunderjaw va-t-il frapper avec son tireur de queue ou ses attaques laser ?

Malheureusement, nous n’avons pas pu voir s’il y avait une pénalité pour la mort des deux joueurs, car mon partenaire de coopération et moi étions capables de nous réanimer à chaque fois que nous étions éliminés, ce qui se faisait simplement en maintenant un bouton enfoncé. en se tenant à côté du fantôme de l’allié déchu. Nous avons remarqué que toutes les améliorations temporaires comme l’arc à plusieurs coups ou le chariot à hot-dog seraient perdues en cas de mort, ce qui était donc au moins une incitation à essayer de ne pas mourir.

Comme Zero Dawn et Forbidden West, Aloy et ses amis ont accès à un focus et peuvent l’utiliser pour identifier les éléments de l’environnement avec lesquels vous pouvez interagir. Ici, il mettra en évidence les objets ou les structures que vous pouvez construire ou détruire, les coffres à ouvrir pour obtenir des objets ou de la monnaie et le ciblage des points faibles des machines. C’est l’une de mes mécaniques préférées à transférer au format Lego, car elle ajoute un peu de profondeur au combat.

Abattre des cultistes ou des machines vous récompense avec de l’expérience pour améliorer Aloy et ses amis et accorde des récompenses telles qu’une santé accrue, des dégâts bonus, et bien plus encore. Il existe également des améliorations spécifiques au personnage, telles que la lance à dégâts perçants de Varl qui gagne des dégâts supplémentaires pour chaque ennemi supplémentaire qu’il frappe lors d’un lancer de lance, nous incitant à aligner les ennemis pour maximiser ses dégâts, ainsi que des améliorations universelles pour des choses comme l’expérience bonus. , augmentant la durée des effets de statut sur les ennemis ou des dégâts bonus lors d’une attaque furtive. Celles-ci peuvent constituer des améliorations substantielles lorsqu’elles sont maximisées ; avoir un ennemi en feu pendant six secondes supplémentaires peut être utile pour évaluer sa santé, en particulier dans les difficultés les plus élevées. L’une des premières améliorations dans lesquelles nous avons investi était Weak Sauce, qui accordait un bonus d’expérience pour la suppression des points faibles des machines et était complétée par un énorme bonus de 50 % une fois entièrement mise à niveau.

Beaucoup de ces améliorations sont verrouillées jusqu’à ce que vous récupériez suffisamment de briques d’or gagnées en complétant les étapes pour la première fois ou en accomplissant diverses tâches au sein du conseil communautaire de Mother’s Heart. Cela offrait des briques d’or supplémentaires pour ajouter une table avec un festin dans une maison de Mother’s Heart et ensuite profiter des festivités. Il y en avait aussi des plus orientés vers le combat, comme détruire huit ennemis avec des dégâts élémentaires, ou supprimer un nombre spécifique de points faibles sur les machines.

Notre temps dans la démo nous a fait traverser plusieurs étapes dans un domaine qui a changé après avoir effacé celui qui le précédait. Une mission nous a permis de libérer les citoyens de Mother’s Heart (le village principal de Zero Dawn) des cultistes et une autre de combattre des hordes de machines. La dernière étape de la démo nous a emmenés à l’intérieur de l’un des chaudrons habituellement redoutables d’Horizons. Malgré toutes ces étapes partant du même point de départ, les zones au-delà de la zone initiale changeraient radicalement, nous conduisant à différentes zones avec des objectifs différents, gardant chaque niveau frais.

Après avoir passé quelques heures avec Lego Horizon Adventures, j’ai désormais hâte de sa sortie. Même si avec le recul, j’ai quelques éléments qui me ressortent et je suis curieux de savoir comment ils vont gérer : des boss ou de grands combats avec plusieurs grosses machines comme on peut s’y attendre dans Cauldrons ; et comment ils allaient gérer Sylens après le décès de Lance Reddick, dont la performance a joué un rôle si important dans les deux premiers matchs d’Horizon.

Nous avons contacté Guerrilla Games au sujet du rôle de Sylens dans Lego Horizon Adventures et Lucas Bolt, artiste mondial senior, a répondu : « Lance Reddick est décédé tragiquement en 2023, et il manque profondément à Guerrilla et à notre communauté. Il a merveilleusement dépeint le caractère essentiel de Sylens dans Horizon Zéro Aube et Ouest interdit. Le personnage de Sylens apparaît bien dans Les aventures LEGO Horizonet nous présenterons le nouvel acteur plus tard. Entendre les voix d’autres acteurs originaux, dont Ashly Burch dans le rôle d’Aloy, JB Blanc dans le rôle de Rost, John Macmillan dans le rôle de Varl et John Hopkins dans le rôle d’Erend, a vraiment ramené le ton de camaraderie trouvé dans le jeu original.

Les développeurs n’ont pas peur de s’amuser avec l’histoire et les personnages.

Il sera intéressant de voir qui finira par jouer le rôle de Sylens. Keith David pourrait-il remplacer à nouveau comme il l’a fait pour le commandant Zavala dans Destiny 2 ? Il existe certainement de nombreuses voix talentueuses dans l’industrie qui pourraient jouer Sylens, mais le travail de Lance Reddick dans le rôle de Sylens sera un travail qu’il me sera impossible d’oublier.

Les premiers rythmes de l’histoire que nous avons vus concernaient principalement le début du jeu et se concentraient sur Helis et Hadès en tant qu’antagonistes, ce qui est logique puisque cela se déroulera dans la chronologie d’Horizon Zero Dawn. Et presque chaque élément de l’histoire, depuis l’incapacité de compter les ennemis parce que les personnages n’ont pas de doigts jusqu’à l’apparition du chariot à hot-dogs Lego, signifie qu’ils n’ont pas peur de s’amuser avec le scénario et les personnages – ce qui pourrait signifier qu’Helis et Hadès pourrait être élevé pour jouer un rôle plus important dans l’histoire et aider à gérer les sensibilités impliquées.