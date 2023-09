Lego dévoile le croiseur d’attaque Star Wars UCS Venator de 5 374 pièces

Les Lego Guerres des étoiles Série collector ultime a accueilli des reconstitutions massives de véhicules et de vaisseaux de la galaxie lointaine, très lointaine, grand et petitpendant des années – et maintenant il se dirige retour à la guerre des clones pour son dernier et l’un de ses plus grands sets à ce jour.

Aujourd’hui Légo a officiellement confirmé que le prochain modèle UCS sortira le mois prochain et nous ramène à la trilogie précédente sous la forme du Republic Venator-Class Attack Cruiser, le prédécesseur du Destroyer stellaire impérial.

Image : Légo

Mesurant un peu plus de 43 pouces de long et composé de 5 374 pièces, l’UCS Venator est livré avec un support d’exposition et l’étiquette UCS- fidèle donnant une description technique de la ligne de croiseurs phare de la Grande Armée de la République, ainsi que un endroit pour conserver le inclus le Guerre des clones Emblème du 20e anniversaire ainsi que deux figurines fournies avec l’ensemble, représentant la plus récente série animée 3DCG La guerre des clones plutôt que son prédécesseur 2D : le clone capitaine Rex et l’amiral Yularen.

Bien que le Venator ne soit pas un ensemble de jeu Lego dans la mesure où vous ne pouvez pas, comme les précédentes versions Lego plus petites du navire, l’ouvrir et recréer des scènes à l’intérieur, l’ensemble évoque son échelle massive avec une petite réplique en brique d’un Gunship de la République que vous pourrez placer dans son hangar bâbord ouvert. Si vous disposez de l’espace et des fonds nécessaires pour créer votre propre marine républicaine, l’UCS Venator sera disponible à partir d’octobre r 1er pour les utilisateurs de Lego Insider, et à partir du 4 octobre plus largement, pour un prix élevé de 650 $. Cliquez pour voir d’autres photos !