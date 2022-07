L’Église Unie élit Carmen Lansdowne comme première femme autochtone à diriger une confession religieuse au Canada

Une pasteure du Downtown Eastside de Vancouver est devenue la première femme autochtone à diriger une confession religieuse au Canada.

Samedi, l’Église unie du Canada a élu la révérende Carmen Lansdowne comme nouvelle modératrice. Le poste fait d’elle l’institution leader spirituel et représentant public, tandis que les politiques et la doctrine sont supervisées par un conseil général.

Le membre de la nation Heiltsuk (Haíɫzaqv), également connu sous le nom de Kwisa’lakw, dirige First United dans le Downtown Eastside. Il offre de la nourriture, des logements et des douches aux résidents à faible revenu.

“Nos filets de sécurité ne répondent pas adéquatement à leurs besoins”, a déclaré Lansdowne dans une interview.

Les églises devraient «dire la vérité au pouvoir» sur des questions comme la pauvreté, le logement, les droits des Autochtones et le changement climatique, des crises qui «se déroulent» tragiquement dans le Downtown Eastside, a-t-elle déclaré.

“Mais ce sont des problèmes qui affectent tous les Canadiens. Je pense que l’église devrait avoir quelque chose à dire.”

Le Conseil général 44 a élu la révérende Carmen Lansdowne comme 44e modératrice de l’Église Unie du Canada. Félicitations au modérateur élu Carmen ! En savoir plus : https://t.co/S3l0E9YcAw#UCCan #UCCanGC44 #GC44 #44thModerator —@UnitedChurchCda

Son élection intervient 36 ans après que la dénomination est devenue la première à s’excuser pour les abus contre les enfants autochtones dans ses pensionnats.

“Il y a des divisions ou des sentiments mitigés, et à juste titre, au sein de la communauté autochtone au sujet du christianisme”, a déclaré Lansdowne. “Et en même temps … l’histoire chrétienne a été porteuse d’espoir pour certains peuples autochtones.”

Lansdowne a déclaré qu’elle “se tient sur les épaules” d’Alberta Billy, un aîné de la Première Nation We Wei Kai décédé le 13 juin. Billy faisait partie d’un groupe d’aînés autochtones qui ont exigé que l’institution fasse amende honorable dans les années 1980.

Ces excuses historiques sont venues en 1986, mais les anciens ne les ont pas acceptées, reconnaissant plutôt qu’elles avaient été reçues.

“Ce fut un énorme cadeau et un défi pour l’église”, a déclaré Lansdowne.

En 1992, le révérend cri Stan McKay est devenu le premier modérateur autochtone de l’église. Trente ans plus tard, Lansdowne était le seul candidat.

« Faites de la place pour ces conversations »

La direction de Lansdowne de ce qui était autrefois l’une des dénominations les plus puissantes du pays est un signe de changement, a déclaré le révérend Ray Aldred, directeur du programme d’études autochtones de la Vancouver School of Theology.

“Pour réparer quelque chose, cela doit être un mouvement populaire et un bon leader”, a déclaré Aldred, un ministre anglican et membre de la Première Nation de Swan River. “Et je pense que Carmen serait douée pour ça… [to] écoutez la base et essayez de faire de la place pour que ces conversations aient lieu.

“Parfois, les gens jettent tout, pas seulement les mauvaises choses… Qu’est-ce qui est bon ? Qu’est-ce qui doit changer ? Qu’est-ce qui peut être conservé ?”

Pas du genre à éviter les sujets les plus controversés au sein du christianisme, le 28 juin elle a tweeté après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits à l’avortement : “Ce pasteur vous épousera et vous soutiendra pendant que vous accéderez aux soins de reproduction. Point final. Aucune exception.”

Interrogée sur le message, elle a déclaré qu’il ne reflétait que ses propres opinions et son ministère, admettant que de nombreux chrétiens pourraient être surpris.

«Il y a des gens au sein de l’Église unie du Canada pour qui ce serait une déclaration particulièrement radicale et stimulante, et nous ne sommes pas d’accord les uns avec les autres à ce sujet», a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas l’impression que ce soit mon travail ou le travail de qui que ce soit de juger une autre personne sur ce qui se passe dans et dans son corps.”

En 1980, l’église déclaré “l’avortement devrait être une affaire personnelle entre une femme et son médecin” – la même année, il a élu sa première modératrice, la révérende Lois Wilson.

L’Église Unie est l’une des plus importantes confessions protestantes du pays; environ 1,4 million de Canadiens expriment une affiliation, selon Statistique Canada.

Mais une baisse massive des adhésions a porté un coup durable aux bancs du dimanche – et aux assiettes d’offre.

“Nous n’avons pas encore vu à quoi ressemble l’avenir de l’église … de nouvelles façons que nous ne pourrions pas imaginer qui ne se concentrent pas sur un bâtiment de congrégation de quartier”, a déclaré Lansdowne.

Lansdowne dit qu’elle veut s’attaquer aux impacts du changement climatique et du fascisme. (Ben Nelms/CBC)

Ayant également travaillé pour le cabinet d’avocats environnemental Ecojustice, elle a déclaré que l’une des priorités les plus urgentes de son mandat de trois ans était de “faire face” aux crises du changement climatique, à la “montée du nationalisme et du fascisme potentiel” et à la négligence des seniors.

“L’église peut et doit faire plus”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas beaucoup de temps pour affronter certains des défis que nous avons … Nous devons voir grand et être pleins d’espoir et créatifs.”

Lansdowne sera officiellement installé lors d’une cérémonie le 7 août à la Canadian Memorial United Church de Vancouver.