L’Église Unie du Christ de Granville offrira des brioches à la cannelle, des vêtements et plus encore les 29 et 30 septembre – Shaw Local

L’Église Unie du Christ de Granville offrira des brioches à la cannelle fraîchement sorties du four, divers articles et livres de vente de garage, y compris des livres de cuisine à collectionner, lors des ventes de garage de la ville de Granville de 8 h à 16 h le 29 septembre et de 8 h à midi le 30 septembre au 103. Rue de l’Église N.

Les articles à vendre comprennent des tables et des chaises, des lits, des commodes de chambre, des canapés, des chaises, des poufs, des CD, des chaises hautes et plus encore.

Des brioches à la cannelle seront proposées jusqu’à épuisement des stocks et sont disponibles en précommande en appelant ou en envoyant un SMS à Ginny au 815-228-2732.