L’église Sycamore accueillera le concert Bread and Roses le 16 juillet – Shaw Local

SYCOMORE – Bread and Roses présentera un concert estival « Patchwork » dirigé par Peggy Safford, directrice sortante du chœur.

Le concert aura lieu à 15 heures le 16 juillet à l’église fédérée, 612 W. State St., Sycamore, selon un communiqué de presse.

L’entrée au concert est gratuite. Les offrandes volontaires seront acceptées.

Le concert comprend un mélange de chansons déjà interprétées et de nouvelles chansons. Le concert mettra également en vedette l’artiste d’enregistrement, interprète multi-instrumentiste et musicothérapeute Jen Conley. La performance de Conley comprend un set avec le Conley Trio et sa nouvelle chanson, « Your Soul Shines ».

Les participants peuvent acheter des billets de tombola pour gagner une courtepointe faite à la main.

Safford dirige le chœur Bread and Roses depuis 1995. Elle a participé au Wesley Foundation Tour Choir à l’université. Safford a dirigé des groupes d’éclaireuses et des chœurs d’adultes et d’enfants de l’Église fédérée. Elle est également membre de la chorale de l’Église fédérée et du chœur du festival DeKalb.

Le produit de la tombola et de l’offre soutiendra la Federated Preschool.

Bread and Roses est un chœur basé à DeKalb d’environ 25 femmes qui voyagent dans de nombreuses régions environnantes, notamment St. Charles, Kirkland et Huntley.

Pour information, visitez SycFedPreschool.com.