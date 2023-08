L’église St. Thomas More de Dalzell organisera un dîner de poulet le 20 août – Shaw Local

L’église St. Thomas More organisera un dîner de poulet de 11 h à 14 h le dimanche 20 août dans la salle paroissiale, située au 302 Chestnut St. à Dalzell.

Le prix sera de 12 $ pour les adultes et de 6 $ pour les enfants de 10 ans et moins.

Le menu comprendra du poulet cuit au four ou frit, des spaghettis, de la salade, du pain et du beurre, un dessert et une boisson.

Les commandes à emporter seront disponibles en appelant le 815-252-4377.