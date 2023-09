L’église St. Stephen de Streator fermera ses portes et les messes seront déplacées à St. Anthony – Shaw Local

La paroisse catholique de Streator déplace son horaire de messe à l’église St. Anthony, après que son curé a déclaré mercredi dans une lettre aux paroissiens que son domicile actuel, à l’église St. Stephen, n’était pas sûr pour le public.

La messe finale à Saint-Étienne est prévue à 10h30 le dimanche 1er octobre, a déclaré le révérend Monseigneur Philip Halfacre. Après le 1er octobre, tous les services seront transférés à l’église St. Anthony.

Halfacre a déclaré que la décision avait été prise après que les ingénieurs ont évalué les trois bâtiments de la paroisse – St. Stephen, St. Anthony et St. Casimir. Saint-Antoine a été utilisé régulièrement par l’école catholique Saint-Michel-Archange, mais Saint-Casimir n’a pas été utilisé de manière régulière.

Le pasteur a déclaré que Saint-Étienne devait être replié de haut en bas, mais que ses fondations étaient également en mauvais état.

« Les fondations de l’église se sont lentement détériorées au fil du temps et les ingénieurs nous ont dit qu’elles atteignaient un niveau critique », a déclaré Halfacre dans sa lettre aux paroissiens. « S’il était possible de réparer ou de remplacer les fondations, nous envisagerions sérieusement de le faire, mais ce n’est pas le cas. C’est pour cette raison que, pour des raisons de sécurité publique, nous abandonnerons définitivement l’église Saint-Étienne à la fin du mois de septembre.»

Halfacre a déclaré que déménager à St. Anthony était une solution temporaire à un problème immédiat. Healy-Bender-Patton & Been, un cabinet d’architectes, estime le coût de la réparation de l’église Saint-Antoine à environ 4 millions de dollars, sans compter les réparations qui pourraient devoir être effectuées sur les clochers jumeaux.

« St. Anthony Church n’a pas de problèmes immédiats de sécurité des personnes, elle a en effet des problèmes importants qui ne peuvent être ignorés à mesure que nous avançons », a déclaré Halfacre.

Halfacre a déclaré que Saint-Antoine était utilisé depuis 12 ans pour les messes scolaires. Il a expliqué qu’un matériau avait été appliqué à l’extérieur de l’église, lui donnant l’apparence d’une structure en pierre. Cette surface a continué à se détériorer, permettant à l’eau de s’infiltrer à l’extérieur. En 2021, l’église a retiré les morceaux détachés.

« Nous continuerons d’examiner nos options alors que nous envisageons le principal lieu de culte de la paroisse Saint-Michel-Archange », a déclaré Halfacre. « J’espère que très bientôt nous pourrons avoir une proposition à vous présenter pour aller de l’avant. »

Halfacre a déclaré que la fréquentation des églises avait diminué d’environ 100 personnes par an au cours de la dernière décennie. En octobre 2011, 1 812 personnes ont assisté à la messe dans la paroisse. L’année dernière, ce nombre était de 807. Halfacre a déclaré que malgré la baisse de la fréquentation, le revenu annuel est resté stable à environ 1,1 million de dollars chaque année. Le pasteur a également noté que les inscriptions à l’école catholique St. Michael sont passées de 114 en 2011-2012 à 185 cette année scolaire.

Halfacre a ajouté que le séminariste Justin Ramza, qui a reçu ses sacrements à Saint-Étienne, sera ordonné diacre dans la paroisse en décembre.

« Quand je lui ai parlé du déménagement et lui ai demandé ce qu’il en pensait, il a répondu : ‘Mon attachement va aux gens, pas à un bâtiment' », a déclaré Halfacre.

« Dire adieu à une église paroissiale est difficile et douloureux ; cela revient à dire adieu à la maison familiale », a déclaré Halfacre. « Certains des événements les plus marquants de notre vie s’y déroulent. Et quand j’ai traversé pour la dernière fois la maison où j’ai grandi, j’ai pleuré. Mais le fait qu’une maison familiale ou une église paroissiale doive être abandonnée n’efface pas les bonnes et belles choses qui s’y sont déroulées, elles sont écrites dans le Livre de Vie.

Les quatre paroisses catholiques de Streator, Immaculée Conception, Saint-Étienne, Saint-Antoine et Saint-Casimir, ont été regroupées en une seule paroisse en septembre 2010. En novembre 2013, à la suite de la fusion, le statut sacré de l’Immaculée Conception a été supprimé, permettant la vente de l’église. L’église a été achetée par le groupe The Foreign Service (China) mais n’est plus active depuis. St. Casimir, au coin des rues Illinois et Livingston, reste intact, mais il n’est pas activement utilisé.

« Le problème le plus urgent auquel nous sommes confrontés à l’heure actuelle concerne nos bâtiments », a déclaré Halfacre. « Depuis mon arrivée ici dans la paroisse, la question de l’avenir de nos églises reste en suspens. »