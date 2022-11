L’église Sandwich organise un concert chrétien gratuit le 12 novembre – Shaw Local

Le guitariste et auteur-compositeur primé Josh Snodgrass se produira à 18 h le samedi 12 novembre à l’église baptiste Emmanuel de Sandwich. L’entrée est gratuite.

La soirée comprendra des interprétations instrumentales d’hymnes chrétiens populaires ainsi qu’un temps de culte. En 2020, la musique de Snodgrass est devenue virale sur YouTube et sa chaîne a maintenant recueilli environ 30 millions de vues. Avec plus de 14 millions d’heures de visionnage sur la plateforme, il est devenu l’un des guitaristes solo les plus « écoutés » au monde.

L’église Emmanuel Baptist est située au 701 Lions Road, Sandwich, IL 60548.