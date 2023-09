L’église psychédélique de Détroit, les Soul Tribes Ministries, perquisitionnée par la police | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Avec l’aimable autorisation des ministères internationaux de Soul Tribes Vendredi, le département de police de Détroit a perquisitionné « l’église psychédélique » des Soul Tribes International Ministries.

Les ministères internationaux de Soul Tribes – présenté comme la première « église psychédélique » de Détroit où les champignons à psilocybine sont offerts comme sacrement sacré – ont été perquisitionnés par la police de Détroit vendredi, quelques jours seulement après. Horaires du métro a publié un article de couverture à ce sujet.

DPD a confirmé qu’une perquisition avait été menée dans le bloc 15 000 de l’autoroute Southfield, mais a refusé de donner la raison de l’enquête ou de fournir plus de détails sur ce qui a été retiré de la propriété. Horaires du métro a obtenu une copie d’un mandat de perquisition délivré par le tribunal du troisième circuit judiciaire le jeudi 21 septembre pour Soul Tribes International Ministries au 15000 Southfield Freeway.

Soul Tribes a ouvert ses portes à l’intérieur de l’église congrégationaliste de Bushnell pendant le week-end de la fête du Travail avec l’intention d’organiser des cérémonies de guérison avec des champignons psilocybine et d’autres plantes enthéogènes comme l’ayahuasca et l’iboga. L’église gère un « centre de Sainte-Cène » qui vend des champignons séchés à la psilocybine, des capsules et des bonbons gélifiés.

Le mandat stipule que tous les stupéfiants, y compris les « champignons psychédéliques », devaient être saisis dans le « dispensaire illégal à l’intérieur de la prétendue église » ainsi que « tous les livres, registres, reçus, notes, grands livres et autres documents relatifs à l’achat, à la distribution, au stockage, et le transport de substances contrôlées.

Le propriétaire de Soul Tribes, Shaman Shu, a déclaré que 15 officiers armés et masqués se sont présentés, ont saisi plus de 700 000 $ de champignons à psilocybine destinés à un usage thérapeutique et ont ordonné la fermeture de l’église.

«Ils ont volé un ancien sacrement», dit Shu. «Cela a été prié et médité. C’est un sacrement de guérison… Ils ont bloqué ma propriété sans procédure légale. Vous ne pouvez pas faire ça.

Il ajoute : « Ils pensent que nous ne sommes pas une église. Mais c’est pourquoi le gouvernement fédéral a été créé, pour séparer l’Église et l’État afin que les villes n’aient pas d’opinion sur ce que sont les églises. [and] quels sont les ministères. Nous sommes un ministère et une organisation religieuse.

Shu est également à l’origine de la proposition E, que les électeurs ont approuvée en novembre et qui a décriminalisé la possession personnelle et l’usage thérapeutique de plantes et de champignons enthéogènes comme la mescaline, l’ayahuasca et la psilocybine à Détroit. Selon la proposition E, l’usage thérapeutique comprend « la possession, le stockage, la propagation, la fourniture, le transfert ou le partage de plantes enthéogènes avec un ou plusieurs autres adultes avec ou sans rémunération sous les conseils ou la supervision d’un thérapeute agréé, d’un professionnel de la santé ou d’un chef religieux. »

Le sergent DPD. pour les relations avec les médias, Jordan Hall a déclaré que les recherches et l’arrêt étaient peut-être dus à des problèmes de licence, mais il n’a pas pu fournir plus de détails. «Je croyais que cela était dû à un manque de licences et à la quantité de substances distribuées», dit-il.

Horaires du métro a contacté le bureau du maire de Détroit, Mike Duggan, pour savoir si le raid violait la proposition E, que les habitants de Détroit ont adoptée à 61 %. « Le service de police de Détroit a travaillé en étroite coordination avec le service juridique et le service de sécurité des bâtiments, d’ingénierie et d’environnement de la ville pour préparer cette mesure coercitive », explique Doug Baker, avocat adjoint de la ville. « La position du ministère juridique est que cette ordonnance locale, malgré son intention, ne prévaut pas sur la loi de l’État, qui considère la psilocybine comme une substance contrôlée. »

Il ajoute : « Plus important encore, l’ordonnance de la ville elle-même n’autorise pas la vente ou la distribution de psilocybine. »

Shu pense qu’il est un chef religieux et que le raid viole la loi sur la restauration de la liberté religieuse.

«C’est une totale discrimination en matière de droit religieux», dit-il. « Pourquoi voudriez-vous fermer un bâtiment vieux de 100 ans, parce qu’il y a eu un changement dans les systèmes de croyance ? Vous dites que nous n’avons pas le droit de pratiquer nos sciences africaines.

Il envisage de porter plainte contre la ville de Détroit et le DPD et dit qu’il prévoit de rouvrir l’église lundi.

Thomas Lavigne, avocat à Cabinet d’avocats Cannabis Counsel, affirme que même si les enthéogènes sont décriminalisés à Détroit, ils restent illégaux en vertu de la loi de l’État. Il pense qu’il pourrait y avoir un précédent pour un procès contre DPD fondé sur les droits religieux, mais cela pourrait être délicat.

« C’est assez difficile à surmonter, mais il semble qu’ils avaient une église établie et certains précédents exigent que la substance soit un sacrement officiel plutôt qu’une simple réflexion après coup de la religion », dit Lavigne. « Il semble que celui-ci pourrait s’inscrire dans ce sens. »

Il ajoute : « D’un côté, nous avons la loi sur la restauration de la liberté religieuse. [and] beaucoup de gens de droite tentent de l’utiliser pour justifier leur refus de soutenir les femmes et les décisions en matière d’avortement, comme le truc du Hobby Lobby. Et nous avons pensé : « Eh bien, ils ont ouvert la porte, utilisons cela contre eux. » Malheureusement, nous constatons là une incohérence.

Depuis l’ouverture de Soul Tribes, certains membres de la communauté psychédélique se sont demandé s’il fallait faire confiance à une personne ayant les antécédents criminels de Shu pour guider les cérémonies de médecine végétale. Shu, anciennement connu sous le nom de Robert Shumake, a plaidé coupable à deux délits de violation de la loi sur la protection des services de crédit du Michigan. Il a également plaidé coupable, au nom de son ancienne entreprise, à deux chefs d’accusation pour avoir obtenu de l’argent sous de faux prétextes pour percevoir des frais initiaux pour des services de vérification hypothécaire. Depuis, ses condamnations ont été effacées. En 2021, la Securities and Exchange Commission l’a accusé, ainsi que deux associés, d’avoir mené une campagne de financement participatif trompeuse pour une société immobilière spécialisée dans le cannabis.

Depuis, il a également changé son nom pour Shaman Shu et maintient que ses antécédents criminels appartiennent au passé.

« Bien sûr, les gens parlent de « Robert Shumake » et de ce genre de choses, mais Dieu m’a béni et m’a donné une vision différente de la vie », dit Shu. « Peut-être que c’est de la politique à propos de quelque chose du passé, mais ce n’est plus qui je suis. Je suis le chaman Shu. C’est vrai. Ce n’est pas un jouet. C’est un contexte spirituel. C’est notre pratique indigène.

Shu dit qu’il a rencontré DPD avant la perquisition pour tenter d’expliquer les croyances et pratiques religieuses de l’église. Courriels obtenus par Horaires du métro entre Shu et le sergent DPD. Crystal Johns semble montrer qu’ils travaillaient à organiser des réunions supplémentaires la semaine précédant le raid.

« Comme vous le savez peut-être déjà, votre ministère a définitivement attiré l’attention de la communauté », lit-on dans un courriel du 17 septembre. « Beaucoup de questions et de lois documentées dépassent ma compréhension, mais l’équipe juridique de la ville et nos dirigeants de la police aimeraient avoir une conversation avec vous. »

En plus de la discrimination religieuse, Shu affirme que le raid du DPD est une attaque contre la santé mentale alors que les chercheurs et les scientifiques commencent à étudier les prétendus bienfaits de la psilocybine sur la santé mentale.

« Nous avons une crise du Percocet, une crise de l’Oxycontin et une crise du fentanyl », explique Shu. « Il a été prouvé que les plantes médicinales sacrées ont été utilisées pour guérir les gens souffrant de problèmes de santé mentale. [issues]et c’est de cela qu’il s’agit.

Cet article a été mis à jour avec des commentaires supplémentaires de la ville.

