L’église orthodoxe St. George de Spring Valley annonce le calendrier des événements communautaires – Shaw Local

L’église orthodoxe St. George au 211 E. Minnesota St. à Spring Valley a annoncé son prochain calendrier d’événements communautaires.

À 18 h 30 le mardi 30 août, l’église accueillera une session de surmonter le stress, la méditation et la prière. Cet événement comprendra une table ronde pour couvrir les perspectives des soins de santé et du christianisme catholique, protestant et orthodoxe.

De 9 h à 16 h le vendredi 9 septembre et de 9 h à 13 h le samedi 10 septembre, l’église organise une braderie. La vente comprendra des vêtements, des articles ménagers et plus encore.

À 18 h 30, le mardi 27 septembre, l’église accueillera un événement Fenêtre sur le ciel : corps et âme dans l’art sacré. L’événement comprendra des présentations sur la façon dont les icônes peuvent guider les individus vers la foi.

À 18 h 30 le mardi 1er novembre, l’église accueillera un événement Vivre avec la mort : avant, pendant et après. Dans cet événement, ils discuteront de la façon dont la mort est un processus naturel.

À 19 h, les mercredis 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre, l’église accueillera l’événement du pèlerinage de l’Avent en Égypte. Cet événement accueillera des présentations de diapositives et de vidéos d’une visite en Égypte.

L’église organisera sa vente annuelle de pâtisseries de Noël de 9 h à midi le samedi 10 décembre. La vente de pâtisseries mettra en vedette des friandises du Moyen-Orient telles que le baklava, le maamoul et les pâtés à la viande, entre autres.