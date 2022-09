L’église orthodoxe St. George de Spring Valley accueillera le programme du 27 septembre sur les icônes – Shaw Local

L’église orthodoxe St. George de Spring Valley organisera un programme sur l’iconographie et les images saintes à 18 h 30 le mardi 27 septembre à l’église, 211 E. Minnesota St.

Deux pasteurs expliqueront comment les images saintes, appelées icônes, s’engagent à la fois spirituellement et physiquement et peuvent aider à guider vers la plénitude avec Dieu. Parmi les conférenciers, le révérend père Jonathan Bannon, pasteur et artiste de Rockford et peintre d’icônes, discutera du processus de création d’icônes du point de vue de la tradition, de l’art et de la prière.

Prenant également la parole, le révérend père Mark Sahady, pasteur de St. George, commentera l’utilisation des icônes dans la prière et la réflexion, avec des exemples tirés des icônes historiques qui ornent le bâtiment de l’église.

Pour plus de détails, visitez le site Web à springvalleyorthodox.com ou contactez Sahady au 815-664-4540 ou office@springvalleyorthodox.com. Le lien Zoom est https://us02web.zoom.us/j/5822049765