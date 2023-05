L’Église orthodoxe russe prend possession d’une icône précieuse — RT Games & Culture

L’Église orthodoxe russe prendra possession de l’une des pièces les plus chères de l’art religieux russe, l’icône de la « Trinité » du peintre médiéval Andrey Rublev. Après la révolution de 1917, le nouveau gouvernement anticlérical a décidé que la place de l’icône était dans un musée, alors que dans la Russie moderne, les ecclésiastiques ont longtemps cherché son retour.

L’Église a annoncé lundi la relocalisation imminente de l’icône, citant une décision du président russe Vladimir Poutine. Il sera présenté au public pour le culte à la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou pendant un an, indique le bref communiqué. L’icône sera ensuite déplacée vers la laure de la Trinité de Saint-Serge, un monastère de la région de Moscou. L’œuvre a été peinte à l’origine pour une cathédrale du monastère dans le premier quart du XVe siècle.

« Trinity » est sans doute l’œuvre d’art médiéval russe la plus reconnaissable. Il montre trois personnages angéliques assis, avec une coupe placée au centre de la table devant eux. On pense que la scène montre un épisode de l’Ancien Testament, lorsque trois anges ont visité la maison d’Abraham avant la punition de Sodome et Gomorrhe, mais représente également le concept chrétien de la triple nature de Dieu.















L’icône a été retirée de la possession de l’Église par le gouvernement bolchevique avec la laure de la Trinité de Saint-Serge en 1920. Neuf ans plus tard, elle a été déplacée à la galerie Tretiakov à Moscou.

À partir de la fin des années 1990, la « Trinité » a été exposée pendant une journée par an dans une église spéciale attachée à la galerie, où elle pouvait servir son objectif religieux d’origine. Les employés de la galerie ont déclaré qu’ils craignaient que l’œuvre d’art historique ne puisse être correctement conservée en dehors de ses murs.

Cette notion a conduit à un débat houleux l’année dernière, lorsque le ministère de la Culture a accordé une autorisation spéciale pour transférer l’icône pendant deux jours à la laure de la Trinité à la demande de l’Église. Cette décision est intervenue alors que les croyants marquaient le 600e anniversaire de la traduction des reliques de saint Serge, qui s’est produite un siècle après sa mort en 1322.

L’Église s’est engagée à respecter les instructions des principaux musées russes sur la meilleure façon de préserver le trésor national.