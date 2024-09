L’Église orthodoxe russe met en garde contre une « apocalypse provoquée par l’IA » — RT World News

L’intelligence artificielle pourrait constituer une menace pour l’existence humaine, selon le patriarche Kirill

Le patriarche Cyrille, chef de l’Église orthodoxe russe, a mis en garde contre les défis que le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA) pose à l’humanité.

Le chef religieux a fait ces remarques lors du forum « Culture du 21e siècle : souveraineté ou mondialisme ? » qui s’est tenu mercredi à Saint-Pétersbourg.



« Si l’humanité perd la foi religieuse, notamment dans le contexte de la croissance des technologies associées à l’émergence de l’intelligence artificielle, alors nous entrons véritablement dans l’ère de l’Apocalypse », a déclaré le patriarche.

Le développement de l’humanité n’est possible qu’avec la croissance de la foi et du sens moral chez les gens, a déclaré Kirill, avertissant que dans le cas contraire, il pourrait y avoir des conséquences terribles étant donné l’essor des technologies.



« Nous approchons d’une période apocalyptique, c’est ce que nous devons tous comprendre clairement », il a réitéré. « Et la seule façon de sortir de cette crise possible est la foi en Dieu, je le dis haut et fort au monde entier. Si nous renonçons à la foi en Dieu… rien ne fonctionnera. »

Le patriarche a averti que l’IA pourrait constituer un réel danger pour l’existence de l’humanité si elle atteignait le niveau d’auto-amélioration.

Il a reconnu que « Bien sûr, il existe des histoires d’horreur dystopiques, où l’intelligence artificielle prend le pouvoir sur toute l’humanité », soulignant toutefois que « Tout ce qui concerne l’intelligence artificielle… n’est pas encore pleinement compris et réalisé. »

Le chef de l’Église orthodoxe russe n’est pas le seul à mettre en garde contre les dangers potentiels du développement rapide de l’IA. En juin, le chef de l’Église catholique, le pape François, a déclaré lors du sommet du G7 en Italie que l’IA était une menace pour la sécurité de l’humanité. « outil passionnant et redoutable » Cela nécessite une surveillance humaine stricte.

En 2023, un groupe de leaders de l’industrie, dont OpenAI, Google DeepMind, Anthropic et d’autres, ont averti que la technologie qu’ils développent pourrait un jour constituer une menace existentielle pour l’humanité et pourrait être aussi mortelle que les pandémies et les armes nucléaires.