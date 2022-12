L’église orthodoxe grecque Saint-Nicolas, détruite le 11 septembre, rouvre

“Cela ne pouvait pas être ce que c’était”, a déclaré le révérend Alexander Karloutsos, un ancien fonctionnaire de l’archidiocèse qui a été intimement impliqué dans la reconstruction. “Il a été transfiguré à ce moment de la mort”, a-t-il poursuivi. “Nous avons la responsabilité de témoigner des vies perdues.”

En raison de la portée ambitieuse du projet, l’avenir de l’église était en grande partie hors des mains des paroissiens, a déclaré Mme Katopodis, propriétaire de Pi Bakerie, qui sert de la spanakopita et d’autres spécialités grecques à quelques pâtés de maisons de Saint-Nicolas. . «Nous avons dû nous retirer pendant un certain temps», a-t-elle déclaré.

Le père Romas a déménagé à la cathédrale orthodoxe grecque Saints Constantine and Helen, au centre-ville de Brooklyn, suivi de plusieurs autres fidèles, dont Mme Katopodis.

Après des années de querelles politiques, de négociations et de litiges ponctuels, un accord d’échange de terres a été finalisé. L’Autorité portuaire plierait le terrain de l’église dans la propriété environnante qu’elle contrôlait et construirait une installation sécurisée pour les véhicules entrant dans la zone. En échange, l’église obtiendrait une place au sommet de l’installation et légèrement à l’est de son emplacement d’origine, au coin des rues Greenwich et Liberty.

L’église, il s’est avéré, non seulement gagnerait une adresse plus importante, mais elle aurait également un tout nouveau look.

Santiago Calatrava, l’architecte d’origine espagnole qui a conçu la gare moderne en forme d’oiseau et le centre commercial à proximité connu sous le nom d’Oculus, a esquissé un plan pour une structure en forme de dôme de 12 000 pieds carrés avec quatre tours d’angle, s’inspirant de l’art et de l’architecture byzantins. . Lorsqu’il est éclairé de l’intérieur la nuit, le dôme brille “comme une bougie”, a-t-il déclaré.

Mais à mesure que les années passaient et que les tours de bureaux s’élevaient sur le site du centre commercial, que le mémorial du 11 septembre s’ouvrait et que les touristes affluaient dans la région pour lui rendre hommage, le projet d’église languissait.