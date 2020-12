Au moins six des 82 évêques de l’église en Grèce ont attrapé le virus, y compris l’évêque Ioannis de Lagadas, 62 ans, dans le nord de la Grèce, décédé de Covid-19 le 15 novembre. Mais le nombre réel de clercs infectés n’est pas connus, car certains n’ont pas rendu public leur maladie.

Dans d’autres développements mondiaux:

Comme l’Église orthodoxe grecque, l’Église copte orthodoxe de Egypte est aux prises avec une flambée d’infections à coronavirus. À partir de lundi, l’église suspendra les services religieux pendant un mois au Caire et dans la province d’Alexandrie, à la suite d’une épidémie de cas de coronavirus parmi les fidèles et les dirigeants. Les services tels que les funérailles et les baptêmes se poursuivront à une capacité limitée, mais l’église a averti ses adhérents de suivre les mesures anti-coronavirus. L’Égypte, le pays le plus peuplé du Moyen-Orient, a signalé une augmentation des infections, avec une moyenne quotidienne d’environ 400 cas la semaine dernière. Au total, le pays a enregistré au moins 118 014 cas et 6 750 décès.

Indonésie Le ministre des Affaires sociales a été arrêté dimanche pour avoir reçu plus de 1,2 million de dollars de pots-de-vin de la part d’entreprises qui distribuent une aide alimentaire gouvernementale contre le coronavirus aux nécessiteux. Le ministre, Juliari Batubara, s’est rendu à la Commission d’éradication de la corruption du pays, qui avait annoncé l’arrestation de six personnes impliquées dans le stratagème et la confiscation d’un million de dollars en espèces emballés dans 10 valises et sacs à dos. L’aide alimentaire, y compris des produits de base tels que le riz et l’huile de cuisine, était destinée aux habitants du Grand Jakarta, une mégapole d’environ 30 millions d’habitants qui a été durement touchée par la pandémie. La commission a accusé le ministre de charger deux membres du personnel de percevoir l’équivalent d’un dollar pour chaque tranche de 30 dollars d’aide. L’Indonésie a signalé 575 796 cas de coronavirus et 17 740 décès, le plus en Asie du Sud-Est.

Fonctionnaires en Corée du Sud, qui a du mal à contenir une troisième vague de cas de coronavirus, a déclaré dimanche que les réglementations de distanciation sociale dans la région de la capitale de Séoul seraient portées au deuxième niveau le plus élevé de cinq pour les trois prochaines semaines. En vertu des nouvelles restrictions, les salles de karaoké et les gymnases intérieurs sont fermés et les gens sont encouragés à rester à la maison autant que possible. Dimanche, la Corée du Sud a signalé 631 nouvelles infections, la plupart à Séoul et dans les environs.

L’état australien de Victoria, qui avait l’un des verrouillages les plus stricts au monde, est assouplissement supplémentaire des restrictions après 37 jours sans cas de coronavirus transmis localement. À compter de 23 h 59 le dimanche, les boîtes de nuit peuvent rouvrir, les rassemblements publics peuvent être portés à 100 personnes et les mariages, les funérailles et les services religieux peuvent être organisés sans limite de nombre de participants. Les masques doivent être portés en tout temps mais ne sont obligatoires que dans les transports en commun et dans les grands magasins de détail. Dan Andrews, premier ministre de Victoria, a déclaré qu’à moins d’une nouvelle vague de cas, les nouvelles règles s’appliqueraient au moins jusqu’à la fin du mois de janvier.