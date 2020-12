Les responsables du gouvernement conservateur ont principalement blâmé la surpopulation dans les bars et les restaurants et semblent répugner à pointer du doigt l’église, même si la maladie s’est clairement propagée dans les rangs du clergé ces dernières semaines – affectant en particulier les membres plus âgés qui sont les plus vulnérables au virus. .

Au moins six des 80 évêques de l’église en Grèce ont attrapé le virus, y compris l’évêque Ioannis de Lagadas, 62 ans, dans le nord de la Grèce, qui en est décédé le 15 novembre. Mais le nombre réel de clercs infectés n’est pas connu, car certains n’ont pas rendu public leur maladie, qualifiant cela de «problème personnel», ont déclaré les responsables de l’église.

«Certains membres du clergé, y compris les hiérarques, semblent agir comme s’ils se croyaient immunisés contre la maladie», a déclaré George Demacopoulos, codirecteur du Centre d’études chrétiennes orthodoxes de l’Université Fordham. «Nous voyons les résultats tragiques de ce type de réflexion.»

Bien que la Grèce se soit d’abord relativement bien débrouillée pour faire face à la pandémie, la deuxième vague s’est avérée plus difficile à maîtriser. Vendredi, le pays comptait 113 185 cas confirmés et 2 804 décès, la plupart des décès enregistrés au cours du mois dernier.

L’archevêque Ieronymos a été testé positif au Covid-19 le 16 novembre, deux jours après avoir rencontré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis au milieu du dernier verrouillage du pays pour discuter de l’ouverture des églises pour Noël. (M. Mitsotakis a ensuite été testé négatif).

D’autres églises orthodoxes d’Europe ont également été touchées par le virus.

Le patriarche orthodoxe de Serbie, Irinej, 90 ans, et le patriarche du Monténégro, Amfilohije, 82 ans, en sont tous les deux morts ces dernières semaines. L’archevêque d’Albanie, Anastasios, un Grec de 91 ans, a été transporté par avion dans le même hôpital d’Athènes qui a traité l’archevêque Ieronymos le mois dernier.