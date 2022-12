L’église orthodoxe grecque du World Trade Center rouvre enfin

NEW YORK (AP) – Plus de deux décennies après la destruction d’une petite église grecque orthodoxe dans le bas de Manhattan par la chute de la tour sud du World Trade Center, le remplacement beaucoup plus grand de cette église a été ouvert au public cette semaine dans un parc surélevé surplombant le bâtiment reconstruit. place commémorative du centre commercial.

La nouvelle église orthodoxe grecque et sanctuaire national de Saint-Nicolas a organisé mardi son premier service liturgique pour marquer la fête de Saint-Nicolas et se prépare à accueillir des visiteurs de toutes confessions qui souhaitent se souvenir des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001. .

“Aujourd’hui est un jour joyeux pour l’Amérique et pour New York”, a déclaré Michael Psaros, président des Amis de Saint-Nicolas, le groupe chargé de collecter des fonds pour l’église. “Nous invitons toute l’Amérique à venir visiter, à venir au cénotaphe qui a été créé et construit à la mémoire de 3 000 personnes qui ont été martyrisées et assassinées le 11 septembre.”

L’achèvement du projet, l’une des dernières pièces du nouveau complexe du World Trade Center, semblait autrefois incertain.

L’archidiocèse grec orthodoxe d’Amérique et l’autorité portuaire de New York et du New Jersey, propriétaire du World Trade Center, se sont battus devant les tribunaux pour savoir où la nouvelle église serait construite avant d’accepter Liberty Park, juste au sud du site principal du centre commercial.

Une cérémonie d’inauguration des travaux a eu lieu en 2014, mais la construction s’est arrêtée en 2017 lorsque l’archidiocèse a pris du retard sur les paiements.

Les travaux ont repris en 2020 dans le but d’ouvrir Saint-Nicolas à temps pour le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2021. Cet objectif n’a pas été tout à fait atteint, bien que l’église ait été cérémonieusement éclairée pour marquer l’anniversaire l’année dernière.

Mais mardi, des icônes représentant des héros du 11 septembre ainsi que le Christ et les saints ont veillé sur un service célébré en grande partie en grec du Nouveau Testament.

“C’est la résurrection de l’église Saint-Nicolas”, a déclaré Olga Pavlakos, vice-présidente du conseil paroissial et membre de la troisième génération de la communauté Saint-Nicolas.

Une autre fidèle d’une famille qui fréquentait l’ancien Saint-Nicolas, Maria Yatrakis, a déclaré qu’elle avait les larmes aux yeux lorsqu’elle est entrée dans la nouvelle église. “La revoir comme ça, la voir si près de la Statue de la Liberté, qui représente tous les immigrants qui ont contribué à la construction de cette église, est très émouvante pour nous tous”, a déclaré Yatrakis.

L’église où les immigrants grecs se sont rassemblés il y a un siècle était une taverne reconvertie qui a finalement été éclipsée par les immeubles de bureaux qui se sont développés autour d’elle. La nouvelle église a été conçue par l’architecte d’origine espagnole Santiago Calatrava dans le style des structures byzantines historiques, y compris la basilique Sainte-Sophie à Istanbul, avec un dôme central flanqué de tours.

L’église est recouverte de marbre de la même veine pentélique en Grèce où les pierres du Parthénon ont été extraites, et la nuit, son dôme, à travers les panneaux de marbre translucides, brille comme un phare.

L’iconographie à l’intérieur a été peinte par un moine du monastère de Xenophontos au Mont Athos, en Grèce, connu sous le nom de Père Loukas. Le révérend Alexander Karloutsos, ancien vicaire général de l’archidiocèse et acteur clé de la reconstruction de l’église depuis le début, a déclaré que le père Loukas avait été invité non seulement à créer des icônes traditionnelles, mais “à montrer la réalité du 11 septembre”.

Dans un panneau représentant le jour des attaques, des bateaux naviguent pour sauver les personnes fuyant la destruction alors que les tours jumelles brûlent. Dans un autre, le Christ salue les premiers intervenants, y compris les policiers et les pompiers à la Résurrection.

“C’est la première icône que vous verrez dans la tradition orthodoxe qui comprend des scènes contemporaines de la Résurrection”, a déclaré Karloutsos. “Nous n’avons jamais fait cela auparavant dans aucune église orthodoxe du monde.”

Le prix de Saint-Nicolas après des années de dépassements de coûts est d’environ 95 millions de dollars, a déclaré Karloutsos.

Calatrava, qui a également conçu le centre ferroviaire connu sous le nom d’Oculus au centre commercial, a déclaré qu’il s’était souvent rendu à Saint-Nicolas alors qu’il était presque terminé, bien qu’il n’ait pas assisté à la cérémonie de mardi.

“Je regrette de ne pas avoir pu être là”, a déclaré Calatrava depuis son bureau à Zurich. “Je pense que c’est devenu une très belle pièce. Je suis très fier.”

Calatrava a déclaré que lorsqu’il a visité Saint-Nicolas avec des amis, « ils me disent que c’est un bijou. Et je pense que c’est un peu ça. C’est quelque chose de petit mais de très important dans cet endroit particulier de New York qui surplombe le mémorial dans le cadre de toute la reconstruction du bas de Manhattan.

Karen Matthews, Associated Press