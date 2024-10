L’église North Terrace collecte des dons pour aider les victimes de l’ouragan

ZANESVILLE − Les ouragans Helene et Milton ont dévasté des communautés en Floride, en Géorgie et dans les Carolines, laissant des dizaines de milliers de personnes dans le besoin de produits de première nécessité, mais North Terrace Church of Christ sait que la générosité et la volonté d’aider son prochain ne connaissent pas de limites.

Chris Steele, le principal pasteur de l’église, a contacté un collègue de Caroline du Nord, cherchant tout ce qu’il pouvait faire pour l’aider.

« Nous cherchions simplement quelque chose que nous pourrions faire maintenant », a commencé Steele. « J’ai un ami dans le ministère qui est à Asheville, en Caroline du Nord, et grâce à ses publications sur Facebook et en restant en contact avec lui, ils font beaucoup de travail de secours dans la communauté immédiate d’Asheville. Ils aident les gens à traverser la crise. impact immédiat. »

L’ami a envoyé une liste à l’église. « Nous avons dit : ‘C’est quelque chose que nous pouvons faire.' »

Le lundi 14 octobre, North Terrace avait une caravane garée devant son entrée principale à moitié pleine alors qu’ils se préparaient à partir mardi.

L’église North Terrace et le ministre principal Chris Steele collectent du lait maternisé, des couches de toutes tailles, des aliments non périssables, des seaux de trois gallons, des petites bouteilles d’eau de Javel, des vaporisateurs, des lingettes désinfectantes, des essuie-tout et du savon à vaisselle pour aider les victimes de l’ouragan.

« Il nous a donc donné une liste de choses assez basiques », a noté Steele. « L’un est les soins d’hygiène, en particulier pour les enfants, donc nous avons beaucoup de couches, des choses comme ça. Mais aussi pour les adultes, en particulier les personnes âgées et ceux qui ne sont peut-être pas aussi mobiles, des couches pour adultes et des choses comme ça.

« L’autre catégorie que j’appelle simplement les produits de nettoyage, car les gens essaient simplement de se remettre de l’impact de toutes les inondations », a noté Steel. « Le besoin va être grand. »

North Terrace avait déjà acheté de l’eau en bouteille, des couches, des essuie-tout, du papier toilette, des lingettes Lysol, de l’eau de Javel, des caisses et des seaux. « Nous avons donc fait passer le message, et cela a été une réponse immédiate et étonnante. »

« Nous pensons qu’il est probable que nous aurons un deuxième véhicule, soit un camion, soit une autre remorque », a-t-il ajouté. « Si les gens veulent continuer à déposer des choses, ce que nous appelons cela est la phase 1. Ensuite, il y aura très prochainement une phase 2. »

Avec ces dons, Steele a déclaré que l’église cherchait également à s’associer à Samaritan’s Purse à l’avenir pour envoyer des bénévoles dans les zones endommagées et inondées où ils pourraient donner du temps, de l’énergie et du travail.

« Nous sommes impatients d’envoyer uniquement des groupes de personnes prêtes à effectuer un travail physique. » Lorsque ce moment viendra, Steel a noté que tous les membres de la communauté seraient les bienvenus, pas seulement les membres de la congrégation.

« Ce n’est pas seulement une affaire d’église. Il s’agit simplement pour les gens d’être bons envers les autres, d’être de bons voisins.

L’église North Terrace collecte des dons pour l’ouest de la Caroline du Nord le dimanche de 8h à midi, le lundi de 9h à 22h et le mardi de 9h à 17h.

North Terrace collecte toujours du lait maternisé, des couches de toutes tailles, des produits alimentaires non périssables, des boissons protéinées, des seaux de trois gallons avec poignées, des petites bouteilles d’eau de Javel, des vaporisateurs, des lingettes désinfectantes, des essuie-tout et du savon à vaisselle.

Autres dons

Les entreprises locales et les particuliers de la communauté ont également apporté leur aide.

La coopérative électrique Guernsey-Muskingum de New Concord a collecté des dons monétaires et des articles et a envoyé trois remorques en Floride pour aider les victimes.

Winerak a récemment envoyé un U-Haul de fournitures dans l’est du Tennessee et se prépare à une expédition vers Asheville, en Caroline du Nord.

Les dons de denrées non périssables peuvent être déposés au commerce, 2336 Maple Ave.

« Je suis impliqué parce que j’ai de la famille à Candler (Caroline du Nord) », a déclaré Mike Alfman, propriétaire de Winerak. « J’ai été témoin de la dévastation. Nous voulons simplement aider cette région. »

Ceux qui souhaitent aider devraient également envisager de faire un don à des organisations réputées telles que le Croix Rouge ou Centraide qui ont créé des fonds de secours et de reconstruction en cas de catastrophe pour aider les personnes touchées. Vous pouvez également soutenir Maison d’accueil travailler localement pour fournir un abri d’urgence ou Cuisine centrale du monde servir des repas préparés par un chef pour nourrir les habitants de la région.

Shawn Digity est le journaliste des dernières nouvelles et tendances pour le Zanesville Times Recorder. Il peut être envoyé par e-mail à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Zanesville Times Recorder : L’église North Terrace collecte des dons pour aider les victimes de l’ouragan