L’église Morrison organise un concert mettant en vedette les solos de piano du pasteur le 23 octobre – Shaw Local

MORRISON – Morrison United Methodist Church, 200 W. Lincoln Way, accueillera un concert à partir de 16 h le dimanche 23 octobre.

Le concert est gratuit et ouvert au public. Les offrandes volontaires seront acceptées.

Le spectacle comprend à la fois des duos orgue-piano et un duo piano. Le pasteur Sun-ah Kang interprétera deux solos de piano, “How Great Thou Art” et “The Graceful Ghost Rag”. La musique vocale sera présentée par un ensemble choral et un trio de femmes.

Pour plus d’informations, visitez morrumc.org/.