L’église méthodiste unie de Coal City organisera un souper de soupe Hallelujah – Shaw Local

L’église méthodiste unie de Coal City organisera un souper de soupe Hallelujah de 16 h à 18 h 30 le samedi 3 décembre à son emplacement au 6805 E. McArdle Road.

Le souper comprendra une soupe de nouilles au poulet maison et une soupe de poivrons verts farcis. Chaque repas comprendra un choix de soupe, un sandwich, des craquelins, une boisson et un dessert pour 12 $ pour les 13 ans et plus, 5 $ pour les 3-12 ans et gratuit pour les 2 ans et moins. Les commandes à emporter sont disponibles.

Tous les profits iront au fonds de construction de l’église. Les billets seront vendus à la porte.