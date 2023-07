L’Église Méthodiste Unie de Batavia accueille un nouveau pasteur – Shaw Local

L’Église Méthodiste Unie de Batavia accueille le pasteur Melissa Meyers en tant que nouveau pasteur principal, à compter du 1er juillet.

Selon un communiqué de presse, Meyers était l’ancien pasteur principal de Freeport Faith United Methodist Church.

Avant sa nomination à Freeport, ses nominations ont été Sheridan-Norway UMC, Faith United Methodist Church of Orland Park et Genoa Faith United Methodist Church.

Meyers a obtenu un diplôme d’associé ès arts du Rock Valley Community College, suivi d’un baccalauréat en études religieuses et communication de l’Université de Dubuque et d’une maîtrise en théologie du United Theological Seminary de Dayton, Ohio.

Elle est passionnée par le ministère au 21e siècle, reliant les générations, la créativité, passant du temps avec ses quatre nièces et un neveu et la culture pop, selon le communiqué. Meyers et son mari Steven Wilhem attendent avec impatience cette transition vers l’Église méthodiste unie de Batavia et la communauté de Batavia, selon le communiqué.