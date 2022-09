L’église luthérienne St. Paul de Streator fêtera ses 140 ans – Shaw Local

L’église luthérienne St. Paul de Streator célébrera son 140e anniversaire avec un culte de célébration à 10 h 15 le dimanche 25 septembre, suivi d’un repas au St. Paul’s Fellowship Hall.

Les réservations étaient obligatoires pour le repas.

St.Paul’s a été formé à Streator le 28 mai 1882.

L’inspiration est venue d’un groupe de croyants qui se sont regroupés trois ans plus tôt pour former l’église luthérienne de Long Point. Leur ministre, le révérend J. Hossfeld, a contribué à aider le groupe Streator à atteindre son objectif. Les services avaient lieu dans l’ancien bâtiment de l’église presbytérienne du parc et les classes de l’école du dimanche se réunissaient dans l’ancien bâtiment de l’armurerie.

En 1883, la congrégation Streator a acheté pour 900 $ le bâtiment vacant de l’église méthodiste primitive sur East Bridge Street. En quatre ans, ce bâtiment est devenu inadéquat en raison d’un corps d’église en croissance rapide. Une nouvelle structure plus grande a été érigée sur le site en 1888. Le pasteur et sa famille ont vécu dans le sous-sol de l’église jusqu’à la fin de 1893, lorsqu’un presbytère a été acheté au 207 S. Park St.

En 1920, avec un corps d’église en expansion et le désir d’une installation plus moderne, la congrégation a voté pour remplacer la structure en bois. Au coût de 25 000 $, un nouveau bâtiment en brique a été érigé sur le site. Plusieurs années plus tard, une maison en brique adjacente à l’église a été achetée pour servir de nouveau presbytère.

Alors que la congrégation continuait de s’étendre, le conseil de l’église approuva l’achat d’une propriété au 509 East Broadway en juillet 1956. En l’espace d’un an, un total de 110 831 $ avait été promis par les membres de la congrégation, et il fut voté pour commencer la construction du bâtiment qui sert aujourd’hui. Les derniers services ont eu lieu à l’église de Bridge Street le 2 novembre 1958.

Le nouvel édifice de l’église ne comprenait pas d’orgue à tuyaux. Cependant, à la suite d’un fonds d’orgue lancé en 1975, un orgue à tuyaux a été installé en 1982, année du centenaire. Le coût total de l’orgue, construit par W. Zimmer & Sons de Caroline du Nord, était de 130 000 $.