L’église luthérienne Helmar accueillera un événement gratuit Helmar Palooza le 13 août – Shaw Local

L’église luthérienne Helmar organise son deuxième Helmar Palooza annuel à partir de 15 heures le samedi 13 août, dans la propriété de son église, 11935 Lisbon Road, Newark.

C’est un événement gratuit. Il y aura du bluegrass, du gospel du Sud et des groupes nationaux, dont Colton Dixon (un favori d’American Idol) et Sidewalk Prophets (un groupe chrétien national).

Les activités comprennent la fabrication de cartes pour l’Opération Enfant de Noël dans la zone d’art et d’artisanat, un concours de hula hoop, des trous/sacs de maïs et une boule à pointes et des cadeaux pour les enfants pendant qu’ils durent. Il y aura des tournois de volley-ball sur sable, de basket-ball à trois et de ping-pong. Il y aura également plusieurs food trucks et la nourriture est gratuite pour le public.

Tout le monde doit obtenir ses billets gratuits en ligne afin de recevoir ses bons d’alimentation. Tous sont encouragés à apporter des chaises de jardin ou des couvertures. Pour plus d’informations, pour vous inscrire à divers tournois (ou pour être placé dans une équipe) et pour obtenir des billets gratuits, visitez www.HelmarPalozza.com.