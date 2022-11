L’église luthérienne Bethany à Leland célèbre ses 175 ans – Shaw Local

Cent soixante-quinze ans et quelques jours après que sa congrégation se soit réunie pour la première fois à Baker, les membres de l’église luthérienne Bethany de Leland se réuniront dimanche matin pour le culte et pour célébrer ses plus d’un siècle en tant qu’église.

Marilyn Abbott a déclaré qu’après toutes ces années, Bethany Lutheran est toujours une congrégation prospère et en croissance qui reste un membre important de la communauté.

L’église a été fondée en 1847, commençant par un groupe de personnes se réunissant dans des maisons à Baker et Leland avant que les luthériens ne s’associent à un groupe de baptistes pour construire une église qu’ils pourraient partager ensemble.

Abbott a déclaré que les deux groupes partageaient une église jusqu’à ce que Bethany Lutheran décide de construire la sienne à deux miles au sud de Leland en 1858. Neuf ans plus tard, la congrégation a déplacé cette église vers ce qui était alors la limite sud de Leland.

“Ce qui m’épate, c’est qu’à l’époque des années 1800, ils n’avaient pas les véhicules, les remorques dont nous avons besoin pour déplacer les bâtiments”, a déclaré Abbott.

L’église, comme l’édifice actuel, a été soulevée et déplacée par des chevaux.

Abbott a déclaré que la congrégation a décidé en 1904 que les membres de l’église avaient besoin d’une église plus grande, ils ont donc construit au 235 E. Lundy Lane au même endroit où se trouve l’église. Ce bâtiment n’a duré que 13 ans, cependant, avant qu’un incendie ne le brûle.

“La fondation que nous avons maintenant est la fondation de cette église”, a déclaré Abbott. “Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont nettoyé les débris et construit une église complètement différente.”

La construction de cette église, qui est toujours debout pour l’usage de Béthanie chaque dimanche, a coûté 32 500 $.

Depuis que cette église a été construite, Bethany Lutheran a beaucoup grandi. Un côté de l’église abrite maintenant la Bethany First Step Pre-School, un programme préscolaire qui amène les enfants dans son bâtiment.

Il abrite également le Five Loaves & Two Fish Food Pantry, nommé en référence à une histoire du livre de la Bible de Jean qui dépeignait Jésus nourrissant cinq mille personnes avec seulement cinq pains et deux poissons.

Ce dimanche, le pasteur Hope Johnson organisera deux services de culte à partir de 9 heures du matin avec une pause d’une demi-heure entre les deux, ce qui permettra de partager l’histoire de l’église.

L’église organisera ensuite un dîner à 12h30 pour la fraternité et pour célébrer le 175e anniversaire de Bethany Lutheran.