L’église La Salle va bientôt commencer une restauration de 1,8 million de dollars – Shaw Local

Les travaux de restauration commencent bientôt à l’église St. Hyacinth à La Salle maintenant que les paroisses catholiques de La Salle approchent de leur objectif de collecte de fonds de 1,8 million de dollars.

La campagne “Towers of Faith” se situe à 1,4 million de dollars. Les fonds sont nécessaires pour les rénovations, y compris la maçonnerie, un nouveau toit, des restaurations de plâtre et de peinture à l’intérieur, l’installation d’un nouveau système de sonorisation, des toilettes agrandies et l’éclairage extérieur des tours.

L’église catholique St. Hyacinth d’origine a été construite en 1875. Après qu’un incendie l’a détruite en 1890, l’église actuelle a été construite au coût de 60 000 $. L’histoire comprend un orphelinat, l’école primaire Saint-Hyacinthe et un couvent pendant près de 150 ans au service de la communauté de La Salle.

Les phases de la communauté d’affaires et des anciens/amis de la campagne sont en cours. Les améliorations ont été approuvées par le diocèse de Peoria et les travaux commenceront bientôt.

La planification de cette campagne a commencé à l’automne 2019 avec une étude de faisabilité à l’échelle de la paroisse.