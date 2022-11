L’église Evangelical Covenant accueillera Glenn Kaiser pour le concert du 13 novembre – Shaw Local

L’église Evangelical Covenant accueillera un concert de blues et de gospel avec le chanteur et compositeur Glenn Kaiser à 19 h le dimanche 13 novembre au 24 N. Main St. à Princeton.

Les portes ouvriront à 18h45, aucun billet n’est nécessaire. Le concert est gratuit et disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Kaiser chante du blues, de la soul, du R&B et du rock depuis l’âge de 12 ans. Il a dirigé plus d’une douzaine de groupes et a écrit et interprété de la musique acoustique en solo avant d’avoir 19 ans.

Son adolescence a été en proie à l’abus de drogues et d’alcool, mais Kaiser est devenu abstinent en suivant Jésus après une confrontation spirituelle qui a changé sa vie autour de son 18e anniversaire.

Avec plus de quatre décennies de création de musique originale, Kaiser est connu pour sa voix bluesy brute, son jeu de guitare, ses slides de goulot d’étranglement et son travail d’harmonica. Lui et sa famille ont vécu dans le centre-ville de Chicago pendant plus de 30 ans, faisant du travail missionnaire avec des gens comme il l’était autrefois. Il est également pasteur de l’Alliance et membre de Jesus People USA.

Pour information, contactez le secrétariat de l’église au 815-875-2124.