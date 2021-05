L’église espagnole ouvre ses portes pour accueillir Ramzaan Iftar au milieu des restrictions de Covid-19

Avec les restrictions COVID-19 empêchant la population islamique de Barcelone de célébrer Ramzaan dans les lieux intérieurs habituels, une église catholique a offert son cloître en plein air aux musulmans pour qu’ils mangent et prient ensemble. Chaque soir, entre 50 et 60 musulmans, dont beaucoup sont des sans-abri, affluent dans les passages en pierre vieux de plusieurs siècles de l’église Santa Anna, où des bénévoles proposent un copieux repas fait maison. «Nous sommes tous pareils… Si vous êtes catholique ou d’une autre religion et que je suis musulman, c’est très bien», a déclaré Hafid Oubrahim, un Marocain de 27 ans d’origine berbère qui assiste aux dîners.

«Nous sommes tous comme des frères et nous devons nous entraider aussi.»

Pendant le mois de Ramzaan, les musulmans pratiquants ne mangent pas entre le lever et le coucher du soleil, interrompant leur jeûne seulement après la tombée de la nuit avec un repas connu sous le nom d’Iftar.

Faouzia Chati, présidente de l’Association catalane des femmes marocaines, avait l’habitude d’organiser des rassemblements Iftar dans la ville, mais les limites de la restauration à l’intérieur l’ont obligée à rechercher un espace alternatif avec une bonne ventilation et de l’espace pour se distancer.

Elle a trouvé une oreille réceptive chez le père Peio Sanchez, le recteur de Santa Anna, qui voit la rencontre de différentes confessions comme emblématique de la coexistence civique.

«Les gens sont très heureux que les musulmans puissent faire l’Iftar dans une église catholique, parce que les religions servent à nous unir, pas à nous séparer», a déclaré Chati.

Sanchez a regardé un homme entonner l’appel du soir musulman à la prière sous les orangers de la cour centrale de l’église, éclairés par les flammes des radiateurs à gaz.

«Même avec des cultures différentes, des langues différentes, des religions différentes, nous sommes plus capables de nous asseoir et de parler que certains politiciens», a déclaré le recteur.

