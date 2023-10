L’église Emmanuel de Morrison accueille un concert de gospel le 15 octobre – Shaw Local

MORRISON – Emmanuel Church, 202 E. Morris St., Morrison, accueille Daniel Ball pour un concert inspirant à 18 heures le dimanche 15 octobre dans le sanctuaire de l’église. Il sera rejoint par le Chœur du Sanctuaire de l’Église de l’Emmanuel.

Ball est un chanteur accompli qui s’est fait connaître en tant que chanteur principal du célèbre groupe Ball Brothers pendant plus de 18 ans. Les Ball Brothers ont pris leur retraite en juillet 2023. Avec une profonde passion pour la musique et le ministère, il se lance dans une carrière solo pour captiver les cœurs et les esprits. Son prochain single, ainsi qu’un projet complet à suivre, marquent un nouveau chapitre dans son parcours musical.

En plus de chanter, Ball est acteur et est apparu dans plusieurs séries télévisées. des émissions et des films, dont « Pardoned By Grace », un film religieux qui figure actuellement en tête des classements de visionnage PureFlix. En 2024, il commencera à travailler sur un nouveau film religieux ainsi que sur quelques autres projets pour la télévision.

Tous sont les bienvenus au concert. Aucun billet n’est nécessaire. Il y aura une offrande de libre arbitre.