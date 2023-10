L’Église du Texas rapporte un « nombre record de baptêmes » comme signe d’un renouveau spirituel à travers les États-Unis

Une église du Texas rapporte un « nombre record de baptêmes » pour la troisième année consécutive.

Mais plutôt que de se concentrer uniquement sur les chiffres, Champion Forest de Houston, au Texas, a noté que chacune des « 755 âmes déclarant publiquement leur foi en Christ » représente quelque chose de bien plus grand que de simples statistiques.

« Ce ne sont pas seulement des chiffres », a déclaré l’Église dans un message sur X. « Ce sont des vies changées à jamais, des familles transformées et des témoignages de la grâce implacable de Dieu. »

Le message poursuit : « Nous souhaitons exprimer nos plus sincères remerciements à chaque personne qui a fait partie de cet incroyable voyage. Vos prières, votre service et votre amour pour les autres ont tous contribué au déroulement de ce récit divin.

Quelle année chez Champion Forest ! Famille CF, alors que nous clôturons une autre année ecclésiale incroyable (du 1er octobre au 30 septembre), nous ne pouvons nous empêcher d’être impressionnés par ce que Dieu a fait dans notre communauté. Pour la troisième année consécutive, nous avons enregistré un nombre record de baptêmes : 755… pic.twitter.com/FPqhUzG1l7 – Forêt championne (@championforest) 8 octobre 2023

Champion Forest a également partagé une courte vidéo récapitulant certains des baptêmes et moments de foi incroyables qui se sont déroulés à l’église au cours de l’année écoulée – un récapitulatif puissant de ces expériences extraordinaires.

L’expérience de Champion Forest est certainement anecdotique, même si elle semble faire partie d’un modèle plus large qui se produit dans les communautés religieuses à travers l’Amérique. Alors que la culture s’éloigne de la foi et que le chaos moral fait rage, des poches de résurgence spirituelle, voire de renouveau, semblent se développer.

Adrienne Bankert, ancienne correspondante de « Good Morning America » et animatrice du week-end qui présente désormais « Morning in America » sur NewsNation, récemment a déclaré à CBN Digital la foi narrative dominante est en train de mourir ou de diminuer n’est pas tout à fait exacte.

« Pour moi, il y a une résurgence de la foi en ce moment », a-t-elle déclaré, soulignant que le chaos actuel qui se déroule sur le plan économique, avec l’immigration et sur d’autres fronts, « ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu dans l’histoire de notre pays ».

Bankert a ajouté : « Nous avons plus de peur, nous avons plus de divisions politiques, et nous sortons alors des talons de cette épidémie mondiale. »

Elle a déclaré que ces événements « bouleversants et bouleversants » ont amené de nombreuses personnes à la fin d’elles-mêmes et, à leur tour, ces individus recherchent maintenant quelque chose de plus profond et de plus profond.

« Dire que dans tous ces sondages, les gens disent : ‘Je ne crois pas en Dieu’, et que la plupart des gens sont en colère contre Dieu, amers contre Dieu, changent d’avis à propos de Dieu – je ne sais tout simplement pas qui ils’ je parle », a déclaré Bankert. « Parce que pour beaucoup de gens, ils ont trouvé la foi au cours de ces dernières années. Ils ont trouvé leur foi en temps de crise.

Regardez Bankert expliquer pourquoi elle ne croit pas nécessairement que la foi est en train de mourir :

Avec la renaissance de l’Université d’Asbury plus tôt cette année et de multiples rapports faisant état de baptêmes spontanés et même enregistrés dans des églises, il semble que Bankert pourrait avoir raison.

Le mois dernier, environ 200 étudiants ont décidé d’accepter Jésus et des dizaines d’entre eux ont été baptisés lors d’un événement à l’Université d’Auburn, comme le rapporte CBN News. signalé. Pendant ce temps, les célébrités sont s’exprimant de plus en plus leur amour pour le Seigneur.

Dieu et la foi continuent de surgir, même dans les endroits les plus improbables. CBN et Faithwire continueront de couvrir ces moments de renouveau spirituel au fur et à mesure qu’ils se déroulent.

