L’église du Texas paiera des dommages-intérêts pour la production non autorisée de “Hamilton” qui a ajouté des thèmes religieux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une église du Texas a été condamnée à payer des dommages-intérêts pour avoir monté une production non autorisée de la comédie musicale “Hamilton”.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de l’église Door Christian Fellowship McAllen, le pasteur Roman Gutierrez s’est excusé auprès du créateur Lin-Manuel Miranda, ainsi que des producteurs et autres personnes impliquées dans Hamilton, admettant que sa production “violait les droits et les droits d’auteur de nombreux .”

“La Door Christian Fellowship McAllen Church n’a pas demandé ni reçu de licence des producteurs ou des créateurs de Hamilton pour produire, mettre en scène, reproduire ou modifier une partie de Hamilton ; nous n’avons pas non plus demandé l’autorisation préalable de modifier le travail de Lin-Manuel Miranda. en changeant la musique, les paroles, en supprimant des chansons et en ajoutant des dialogues”, indique le communiqué.

Gutierrez a poursuivi en reconnaissant que les droits d’auteur “sont protégés par la loi fédérale” et que l’église aurait pu essayer d’obtenir une licence, mais ils ne l’ont pas fait. Gutierrez avait précédemment déclaré au Dallas Morning News qu’il avait reçu l’autorisation.

LES AVOCATS DE « HAMILTON » DEMANDENT À L’ÉGLISE DE CESSER LA PRODUCTION « NON AUTORISÉE » QUI AJOUTE LA SCÈNE DE JÉSUS

“Je reconnais en tant que pasteur de l’église que j’ai l’obligation et la responsabilité de suivre la loi et d’éduquer notre communauté sur ces protocoles”, a-t-il poursuivi. “Notre ministère utilisera ce moment comme une opportunité d’apprentissage sur les œuvres artistiques protégées et la propriété intellectuelle.”

Les avocats de “Hamilton” ont envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir à l’église après qu’elle ait donné sa première représentation, qui a été diffusée en ligne.

LA LETTRE D’ALEXANDER HAMILTON DISPARUE DEPUIS LONGTEMPS EST AFFICHÉE AU PUBLIC

“Au nom de The Door Christian Fellowship McAllen Church, nous convenons que nous n’organiserons plus jamais la représentation et détruirons tous les enregistrements vidéo ou sonores et les images des représentations ou répétitions non autorisées, et demandons à tous nos membres de faire de même”, La déclaration de Gutierrez a continué. “Enfin, nous paierons des dommages-intérêts pour nos actions.”

Vidéos publiées sur des médias sociaux a montré que la version de l’église de l’émission a changé les paroles de l’émission et a ajouté une scène où Alexander Hamilton trouve Jésus et se repent de ses péchés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’église a également été critiquée pour avoir suivi la mise en scène du comédie musicale avec un sermon au cours duquel un pasteur a comparé l’homosexualité à des “luttes” comme l’alcool et la drogue. Gutierrez a nié que l’église soit anti-LGBTQ, déclarant au Dallas Morning News que “tout le monde est toujours le bienvenu” là-bas.

Un représentant de Hamilton a déclaré à Entertainment Weekly, qui a d’abord rendu compte de la déclaration de l’église, qu’ils feront don des dommages-intérêts payés par l’église au South Texas Equality Project (STEP), qui soutient la communauté LGBTQ dans la vallée du Rio Grande au Texas.