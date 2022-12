L’église du centre-ville d’Oswego servira un souper au piment et à la tarte pendant la marche de Noël vendredi soir – Shaw Local

L’église Oswego du Bon Pasteur, 5 W. Washington St. au centre-ville d’Oswego, accueillera ses expositions annuelles Chili & Pie Supper et Nativité lors de la marche de Noël d’Oswego le vendredi 2 décembre de 16 h 30 à 19 h 30.

Venez déguster du chili, des tartes, des desserts et plus encore, puis visitez le magnifique sanctuaire de l’église, vieux de plus de 125 ans, et admirez les vitraux, les crèches, la musique des fêtes et le décor saisonnier.

Pour information, visitez goodshepherdoswego.org.