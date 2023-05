L’église d’Ottawa organisera une nuit de la fierté du souvenir le 9 juin à Washington Square – Shaw Local

Un événement Pride Night of Remembrance aura lieu de 19 h à 21 h le vendredi 9 juin à l’extrémité nord de Washington Square à Ottawa.

Parrainée par Open Table United Church of Christ, la Nuit du souvenir rendra hommage aux membres de la communauté LGBTQ+ et à leurs alliés qui ont perdu la vie à cause de la violence, du suicide, du sida et d’autres causes liées à la vie en tant que populations marginalisées. Les luminaires commémoreront les personnes dont le public sait qu’elles sont mortes à cause de la violence au cours des douze derniers mois. Des fournitures seront disponibles pour les participants afin de créer des luminaires supplémentaires pour ceux dont ils souhaitent se souvenir.

Un programme à 19 h 30 rendra hommage à ceux dont on se souvient, comprenant de courtes élégies, des prières, un conférencier invité et de la musique. Un contingent du Chicago Gay Men’s Chorus se produira dans le programme. Les luminaires resteront allumés dans le parc jusqu’à 21h

En cas de pluie, Pride Night of Remembrance aura lieu à Open Table United Church of Christ, 910 Columbus St., en face du coin sud-est du parc. L’événement aura lieu dans le sanctuaire du deuxième étage et sera diffusé en direct au rez-de-chaussée pour ceux qui ne peuvent pas naviguer dans les escaliers ; l’entrée de Jackson Street accueillera les personnes à mobilité réduite.