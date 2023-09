L’église d’Ottawa fera don d’un bâtiment pour le nouveau Centre des arts d’Ottawa – Shaw Local

La musicienne Anne Badger qualifie l’Open Table United Church of Christ d’Ottawa de lieu magique.

« On se sent tellement bien ici », a déclaré Badger, soulignant le son acoustique clair que l’église offre pour une variété de musique.

À bien des égards, la magie ne fait que commencer.

Une réception comprenant cinq représentations a eu lieu jeudi à l’Open Table United Church of Christ pour célébrer la remise par la congrégation de son église située à l’angle nord-est des rues Jackson et Columbus au nouveau Centre des arts d’Ottawa.

La vision est de créer un lieu à Ottawa pour une variété de spectacles allant des concerts de musique au théâtre, mettant non seulement en valeur les talents locaux, mais attirant également des artistes itinérants, a déclaré Badger, qui occupera le poste de directeur général du Centre des arts d’Ottawa.

« Cela prendra du temps, mais si nous le faisons correctement, cela attirera les artistes et les événements communautaires. » — Anne Badger, directrice générale du Centre des arts d’Ottawa

Avec un don de 10 000 $ du Fonds d’héritage Robert M. Eschbach pour commencer, la prochaine étape pour le Centre des arts d’Ottawa consistera à rencontrer des ingénieurs en construction et à déterminer les améliorations nécessaires au bâtiment, a déclaré Badger. L’espace de représentation, qui abrite un grand orgue Schantz, se trouve au deuxième étage de l’église et les conformités à l’American with Disabilities Act devront être respectées, ainsi que des mises à jour des services publics et de la plomberie. Malgré un ascenseur inefficace, l’établissement dispose d’un nouveau toit.

« Nous formulerons une vision pour le bâtiment », a déclaré Badger à propos de l’église construite en 1870 et inscrite au registre national des lieux historiques.

Le Centre des arts d’Ottawa devra alors récolter des fonds. Un compte a été créé auprès de la Starved Rock Country Community Foundation pour lui servir d’agent financier. La fondation cherchera à obtenir des subventions du National Endowment of the Arts, ainsi que d’autres sources, mais la communauté jouera un rôle dans la collecte des fonds nécessaires pour transformer l’église en une destination des arts du spectacle. Les réparations pourraient coûter entre 350 000 $ et 750 000 $, selon les estimations préliminaires.

« Vous en avez assez vu et entendu (jeudi) pour soutenir ce projet et ce lieu », a déclaré Fran Brolley, présidente et directrice générale de la Starved Rock Country Community Foundation, à plus de 100 membres de la communauté invités à la réception de jeudi. « Votre soutien financier continu sera nécessaire pour que ce lieu inspirant prospère. »

La congrégation de l’église, qui compte 73 membres et un peu plus de 40 personnes assistant régulièrement aux offices, continuera pour le moment à se réunir au premier étage du bâtiment.

Steve Malinksy, d’Open Table, a déclaré que la congrégation savait qu’elle devenait trop petite pour rester dans l’église, mais qu’elle souhaitait garder les installations au sein de la communauté. Au cours de la réception, le maire Robb Hasty a partagé un peu d’histoire de l’église et a félicité la congrégation d’avoir gardé la communauté à l’esprit en passant par les installations.

Le Centre des arts d’Ottawa a été constitué en société en août 2023. L’église sera achetée par le Groupe du Centre pour le développement des arts d’Ottawa, une organisation 501(c)3 constituée et émergente, mais en attendant, le SRCCF servira de sponsor financier. pour le projet.

Badger a déclaré que certaines représentations pourraient y avoir lieu dans un avenir proche, mais que l’accent sera mis sur la modernisation des bâtiments et la création d’une vision de ce que deviendra le Centre des arts d’Ottawa.

Situé au centre-ville, en face de Washington Square, Badger est enthousiaste à l’idée de disposer d’un espace centralisé pour présenter les arts de la scène à Ottawa.

La communauté a été encouragée à partager ses idées avec les membres du conseil d’administration et les conseillers sur ce que peut devenir l’espace des arts de la scène. Christine et Rex Benson, Hasty, Morgan, Tommy Strow et Ryan Wotherspoon ont été nommés membres du conseil d’administration de l’organisation nouvellement créée. Eschbach, Beckett, Brolley et Dave Noble serviront de conseillers au conseil d’administration.

Pour faire un don au Centre des arts d’Ottawa ou obtenir plus d’informations, allez à srccf.org ou contactez la Starved Rock Country Community Foundation à [email protected] ou appelez le 815-252-2906.